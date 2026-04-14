El iPhone 14 baja de precio en Mercado Libre y queda con 41% de descuento

El iPhone 14 volvió a meterse entre las publicaciones más llamativas de Mercado Libre por una oferta que recorta fuerte su precio. Esta vez, el foco está puesto en la versión de 128 GB en color blanco estelar, un modelo que todavía se mantiene vigente dentro del catálogo de Apple por su equilibrio entre rendimiento, cámaras y autonomía.

Aunque no pertenece a la generación más nueva, este iPhone sigue siendo una alternativa sólida para quienes buscan un celular premium sin ir directamente a los equipos más caros de la marca. Su ficha técnica todavía le permite competir con comodidad en el segmento alto, sobre todo para quienes priorizan fluidez, buena experiencia de uso y durabilidad.

Uno de los puntos que sostienen el atractivo del iPhone 14 es su pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas. Ese tamaño lo convierte en un equipo cómodo para el uso cotidiano, pero con espacio suficiente para ver videos, navegar, jugar o editar contenido sin resignar calidad de imagen.

A eso se suma el chip A15 Bionic con GPU de 5 núcleos, un procesador que sigue ofreciendo muy buen desempeño para tareas exigentes. En la práctica, este iPhone está preparado para mover aplicaciones pesadas, sostener multitarea y responder con agilidad tanto en redes sociales como en juegos y herramientas de edición .

La publicación también remarca que el equipo cuenta con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Esa combinación le da al iPhone un piso interesante para quienes buscan guardar fotos, videos, archivos y aplicaciones sin quedarse cortos demasiado rápido.

Otro aspecto fuerte del modelo está en las cámaras. Apple destaca un sistema avanzado pensado para obtener mejores fotos en distintas condiciones de luz, algo que sigue siendo uno de los rasgos más valorados por quienes eligen un iPhone para el día a día o para crear contenido.

En video, el equipo incorpora Modo Cine en 4K Dolby Vision de hasta 30 cuadros por segundo y también Modo Acción, una función orientada a grabaciones más estables incluso cuando la cámara va en la mano. Son herramientas que refuerzan el perfil del iPhone 14 como un celular versátil para foto y video.

Embed - El trailer del Iphone 14

Batería, seguridad y precio final del iPhone 14

Además del rendimiento y las cámaras, el iPhone 14 suma funciones de seguridad que le agregan valor al conjunto. Entre ellas aparece la Detección de Choques, una herramienta que puede pedir ayuda en una emergencia, y también rasgos de resistencia como Ceramic Shield y protección frente al agua.

La batería es otro de los puntos destacados de este iPhone. Según la información de la publicación, ofrece autonomía para todo el día y hasta 26 horas de reproducción de video, una cifra que lo ubica como un equipo preparado para acompañar jornadas largas de uso sin depender tanto del cargador.

En conectividad, el modelo incorpora red 5G ultrarrápida, mientras que iOS 16 suma más opciones de personalización y nuevas maneras de comunicarse y compartir contenido. Es decir, no se trata solo de un celular con buena potencia, sino también de un equipo que sigue mostrando recursos actuales en software y conectividad.

En cuánto queda el iPhone con el descuento

De acuerdo con la publicación de Mercado Libre, este iPhone 14 tenía un precio anterior de $1.999.999 y ahora aparece a $1.179.999, con un 41% de descuento. Además, se ofrece al mismo precio en 12 cuotas de $98.333,25, un detalle que puede empujar aún más el interés por uno de los modelos más buscados de Apple.