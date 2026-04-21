Quién es John Ternus, el ingeniero que será el nuevo CEO de Apple (y qué significa para el futuro de la empresa)

La compañía Apple nombró a John Ternus como su nuevo director ejecutivo en reemplazo de Tim Cook, que abandonará el cargo tras 15 años a la cabeza del gigante de tecnología.

Ternus, actual director de ingeniería de hardware, lleva 25 años en la empresa y asumirá la jefatura de Apple el 1 de septiembre. Cook fungirá como presidente ejecutivo.

Cook describió a Ternus como un ejecutivo "visionario" con "la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para dirigir con integridad y honor".

"Es sin duda la persona indicada para conducir Apple hacia el futuro", añadió Cook.

Ternus surgió como el candidato favorito para el cargo el año pasado, después de que otro ejecutivo veterano, el jefe de operaciones Jeff Williams, dejara la empresa.

Durante su cuarto de siglo en Apple, Ternus ha trabajado esencialmente en todos los productos importantes que la compañía ha lanzado, incluyendo cada una de las generaciones de iPad, muchas generaciones del iPhone, y el lanzamiento de los audífonos inalámbricos AirPods y el reloj de pulsera Apple Watch.

También supervisó la transición del procesador de las computadoras Mac de Intel a su propio sistema, Apple silicon.

Aparte de los lanzamientos de productos, Ternus asumió responsabilidades que van mucho más allá de la ingeniería de hardware tradicional, influyendo en la dirección, características de los productos y en decisiones estratégicas típicamente reservadas para ejecutivos más altos.

A sus 51 años de edad, la misma que tenía Cook cuando se convirtió en director ejecutivo en 2011, se vaticina que será jefe durante una década o más, un factor que proyecta estabilidad en el liderazgo de Apple. Sus antecedentes en ingeniería también coinciden con el rumbo que quiere seguir la empresa, explorando tecnología emergentes como la inteligencia artificial y la realidad mixta.

En un comunicado emitido el lunes, John Ternus describió a Cook como su "mentor".

"Estoy lleno de optimismo sobre lo que podemos lograr en los años venideros", expresó.

De campeón de natación a la cúpula de Apple

Ternus, oriundo de California, estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Pennsylvania, donde no solo se distinguió académicamente sino atléticamente también.

Fue un destacado integrante del equipo de natación de la universidad, que representó a la institución en las competencias interuniversitarias un número récord de veces, y fue campeón en las modalidades de 50 metros libres y 200 metros combinados, según el diario local Daily Pennsylvanian.

Tras graduarse en 1997, Ternus se integró a Virtual Research Systems, una compañía que emergió de la ola inicial de realidad virtual en las décadas de los 80 y 90, donde trabajó con los cascos de RV y tecnologías de inmersión.

Los cuatro años que estuvo con esa compañía lo expusieron a tecnología punta en despliegues de pantalla y de interacción persona-computadora, una experiencia que fue fundamental en el trabajo que hizo posteriormente con productos como el casco de realidad mixta Apple Vision Pro.

El ingeniero mecánico ingresó a Apple en 2001, como un miembro menor del equipo de diseño de productos, donde trabajó en los monitores externos de los computadores Mac. Sin embargo, fue un momento crucial en la empresa, que se había revitalizado tras el regreso de Steve Jobs al mando y se preparaba para lanzar los productos que redefinirían industrias enteras.

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Para 2013, Ternus fue ascendido a la vicepresidencia de ingeniería de hardware, supervisando el desarrollo de los AirPods, Mac y iPad. Luego, en 2020, se encargó de la ingeniería del iPhone y poco después entró a conformar el equipo ejecutivo de Apple.

Aumentó su visibilidad pública participando en los lanzamientos de los nuevos productos Apple, como el MacBook Pro y iPad Pro, y era un frecuente interlocutor en eventos especiales y ferias de tecnología. En septiembre de 2025, Ternus recibió personalmente a los consumidores en la tienda central de Apple en Londres cuando el nuevo iPhone 17 salió a la venta.

John Ternus ha sido descrito como un miembro leal y carismático de la empresa y confirma la predilección de la junta directiva de seleccionar a sus jefes internamente. Pero también es una señal de un cambio de foco hacia mayor innovación técnica y el desafío de competir en el campo de la inteligencia artificial, donde está rezagada de otras empresas rivales como Google, Microsoft y OpenAI.

Los desafíos del nuevo director ejecutivo

El gran desafío para Ternus es la IA, escribe la editora de Tecnología de la BBC, Zoe Kleinman.

Apple es conocida por moverse despacio y de forma estratégica, y esto le ha rendido enormes beneficios hasta ahora en lo que respecta a sus dispositivos. El iPhone no fue el primer teléfono inteligente del mercado cuando se lanzó en 2007, pero sí fue el que redefinió el panorama.

Al mismo tiempo, la empresa ha recibido críticas por su lentitud para aprovechar la creciente demanda de IA, eligiendo finalmente incorporar ChatGPT de OpenAI y la tecnología Gemini de Google en sus sistemas operativos, curiosamente eligiendo formar asociaciones en lugar de ser propietaria de IA en esta creciente área de la industria.

Getty Images ¿Cómo se comparará la gestión de John Ternus con la de su antecesor Tim Cook?

Dicho esto, la IA sigue siendo bastante irregular a pesar de toda la publicidad, con reportes de tasas de adopción decepcionantes entre empresas y rumores de que se ha sobrevendido.

"Apple no se ha lanzado con todo a las oportunidades de IA", comenta Susannah Streeter, estratega jefe de inversiones en Wealth Club.

"Se espera que John Ternus continúe con esta estrategia defensiva, sin invertir capital en exceso, lo cual parece sensato dado el temor de un posible estallido de la burbuja de IA".

No es algo que se deba mencionar a los otros gigantes tecnológicos, que sí le han apostado todo a la IA, comenta Kleinman de la BBC.

Una de las próximas etapas en el panorama más amplio de la IA es su encarnación física, lo que significa, en esencia, los robots.

¿Debería Ternus estar pensando en que el próximo gran lanzamiento de Apple será un humanoide? ¿Puede la empresa hacer ese giro de pantalla pequeña a robot grande?

Los productos de consumo personal de Apple son conocidos por su diseño pequeño y elegante, pero la IA no tiene por qué verse ni sentirse bien en tus manos. Lo que necesita es funcionar.

Getty Images Apple tendrá que pasar de sus pequeños y elegantes dispositivos a los grandes robots.

La editora de Tecnología de la BBC señala que hay otro reto más diplomático que Ternus tendrá que afrontar: cómo llevarse bien con un presidente estadounidense que es notoriamente caprichoso.

Tim Cook se ha esforzado en describirse a sí mismo como políticamente neutral. Sin embargo, donó al fondo de investidura de Trump, y además le regaló una estatua más bien elaborada con una base de oro de 24 quilates.

Aún así, Apple fue golpeada por la avalancha de aranceles de Trump, porque a pesar de trasladar la manufactura fuera de China hasta donde le ha sido posible, no ha logrado desvincularse completamente de esa potencia productora asiática.

Por último, en la época del poder de la imagen personal, será interesante ver cuánto de su vida privada está dispuesto a compartir el excampeón de natación.

Cook anunció que era gay en 2014 pero, aparte de eso, nunca ha compartido mucho sobre su vida fuera del trabajo.

Kleinman, que entrevistó a Cook en 2022, sospecha que Apple es su vida, dentro y fuera del trabajo. "Una vez me confesó que 'no era un gran modelo a seguir' para el equilibrio entre vida laboral y personal".

Cook siempre eligió grabar con antelación sus grandes anuncios y, aunque Jobs saltaba por el escenario, su estilo de presentación probablemente era más exacto, pero también menos apasionado.

Ternus tendrá que decidir si se abre más en una cultura ávida de autenticidad donde queremos ver a las figuras más poderosas del mundo siendo auténticas, o al menos haciendo un buen trabajo fingiendo ese papel, concluye Zoe Kleinman.

*Con información de Zoe Kleinman, editora de Tecnología de la BBC, y las reporteras de Tecnología Kali Hays y de Finanzas Dearbail Jordan.

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FUENTE: BBC