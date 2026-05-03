Qué datos debe tener un presupuesto: la advertencia de Defensa del Consumidor para evitar sobrecostos

Según la normativa vigente, el prestador está obligado a entregar un presupuesto formal a la persona que vaya a contratar el servicio.

Desde la Dirección de defensa del consumidor destacaron la importancia de solicitar un presupuesto formal antes de contratar un servicio.

A la hora de tener que afrontar distintos arreglos o reparaciones, son muchos los ciudadanos que desconocen la importancia de solicitar un presupuesto formal, situación que puede derivar en cobros indebidos y sobrecostos inesperados. Es por ello que desde la Dirección de defensa del consumidor recordaron cuáles son los derechos que tienen los usuarios al momento de contratar dichos servicios.

Según establece la Ley 24.240, los prestadores están obligados a entregar un presupuesto por escrito antes de comenzar cualquier trabajo. Según indica la normativa, ese documento no es opcional y debe contener información precisa sobre el servicio que se realizará.

Qué datos debe contener el presupuesto Entre los datos obligatorios que deben figurar en el presupuesto se encuentran el nombre del prestador, domicilio y CUIT, una descripción detallada del trabajo, los materiales que serán utilizados, el valor discriminado entre mano de obra y repuestos, el tiempo estimado de ejecución, las condiciones de garantía y el plazo de validez del precio informado.

Desde el organismo también remarcaron que los materiales utilizados en reparaciones deben ser nuevos y aptos para el trabajo solicitado. En caso de utilizar repuestos usados o reacondicionados, el proveedor debe informarlo previamente por escrito y contar con la autorización expresa del cliente.

Otro de los puntos advertidos por defensa del consumidor está vinculado a los sobrecostos que suelen aparecer una vez iniciado el trabajo. En ese sentido, la normativa prohíbe que el prestador avance con reparaciones adicionales o cobre montos extra sin haber informado previamente al usuario y sin contar con su aprobación.