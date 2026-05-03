Cuánto invirtió Mendoza en construir y reparar rutas durante el último año

La inversión en infraestructura vial en Mendoza alcanzó cifras millonarias en el último año. Según datos oficiales, el Gobierno provincial destinó un total de $326.000 millones a obras en rutas , caminos y otras intervenciones estratégicas. El monto incluye tanto trabajos ejecutados por la Dirección Provincial de Vialidad como obras de alcance nacional dentro del territorio.

Ese número surge de la suma de $264.000 millones invertidos directamente por Vialidad Mendoza y otros $62.000 millones destinados a la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 . Se trata de uno de los niveles de inversión más altos en materia vial de los últimos años en la provincia.

El volumen de obras también fue significativo en términos de ejecución. En total, se trabajó sobre 38 rutas y calles provinciales, lo que implica que, en promedio, cada nueve días se inició la pavimentación de un nuevo camino.

Dentro de ese paquete de obras, la Provincia avanzó con la pavimentación de 340 kilómetros de rutas , la construcción de cuatro puentes y tres ordenadores viales. También se sumaron trabajos complementarios como demarcación vial, señalética y mejoras en iluminación.

Proyectos en marcha, nuevas obras y caminos rurales

ruta gualtallary La inauguración del camino de Gualtallary en Tupungato. Gobierno de Mendoza

Dentro de los proyectos más importantes aparece la continuidad de la RP 66, conocida como Doble Vía del Este. Actualmente tiene tramos en ejecución y otros en proceso de licitación, incluyendo una autopista valuada en $27.000 millones.

También se destacan obras en rutas como la RP 160 y 177 en San Rafael, el camino de Gualtallary en Tupungato y la renovación del circuito del Challao. En paralelo, se ejecutan nuevos puentes en distintos puntos de la provincia, como en General Alvear, Lavalle, San Martín y Potrerillos.

Con respecto a los trabajos sobre caminos rurales, Vialidad Mendoza realizó obras sobre 6.375 kilómetros de rutas de ripio y suelo natural, que atraviesan zonas productivas y áreas alejadas. Además, se realizaron trabajos de forestación, alcantarillado y reposición de cartelería.

Cómo se financió la inversión

El presupuesto destinado a estos trabajos proviene de varias fuentes, aunque el principal aporte provino de las arcas provinciales. De hecho, Rentas Generales financió 34 de las 38 obras ejecutadas en el período.

A esto se suman créditos internacionales, especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permitió avanzar con proyectos de mayor escala como la Ruta Provincial 82. En ese caso, el 70% de la obra se financia con ese crédito y el 30% con fondos locales.

Otro componente clave fue el Fondo del Resarcimiento, que surge de los históricos reclamos por la promoción industrial. Parte de esos recursos se destinaron a nuevas rutas, puentes y proyectos que aún están en ejecución o licitación.