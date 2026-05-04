Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Mendoza arranca la semana con sol, pero con alerta por vientos de hasta 70 km/h: qué zonas afectará

La temperatura subirá levemente en Mendoza este lunes, pero la atención estará puesta en la alerta por ráfagas intensas en la zona cordillerana y en Malargüe.

MDZ Sociedad

Mendoza tendrá este lunes una jornada estable, con una máxima de 22° y más presencia de sol.

Mendoza tendrá este lunes una jornada estable, con una máxima de 22° y más presencia de sol.

Santiago Tagua/MDZ

Mendoza tendrá este lunes una jornada donde va a seguir el tiempo estable e incluso habrá un pequeño aumento de la temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá mayormente despejado o con poca nubosidad, dentro de un escenario de días soleados que seguirá presente en buena parte de la provincia.

La máxima será de 22° y la mínima de 8°. Pero el dato más importante del día pasa por la alerta por fuertes vientos que afectará a la zona cordillerana de Mendoza y al departamento de Malargüe. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

mapa_alertas
La cordillera de Mendoza est&aacute; bajo alerta por r&aacute;fagas intensas durante este lunes.

La cordillera de Mendoza está bajo alerta por ráfagas intensas durante este lunes.

En el adelanto para el martes, Mendoza seguirá con tiempo bastante estable. Se espera una jornada parcialmente nublada, con predominio de los vientos del sur y un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 23° y una mínima de 9°. El pronóstico general también muestra continuidad de condiciones secas y un repunte térmico suave.

Archivado en

Notas Relacionadas