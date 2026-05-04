Mendoza arranca la semana con sol, pero con alerta por vientos de hasta 70 km/h: qué zonas afectará
La temperatura subirá levemente en Mendoza este lunes, pero la atención estará puesta en la alerta por ráfagas intensas en la zona cordillerana y en Malargüe.
Mendoza tendrá este lunes una jornada donde va a seguir el tiempo estable e incluso habrá un pequeño aumento de la temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá mayormente despejado o con poca nubosidad, dentro de un escenario de días soleados que seguirá presente en buena parte de la provincia.
La máxima será de 22° y la mínima de 8°. Pero el dato más importante del día pasa por la alerta por fuertes vientos que afectará a la zona cordillerana de Mendoza y al departamento de Malargüe. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
En el adelanto para el martes, Mendoza seguirá con tiempo bastante estable. Se espera una jornada parcialmente nublada, con predominio de los vientos del sur y un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 23° y una mínima de 9°. El pronóstico general también muestra continuidad de condiciones secas y un repunte térmico suave.