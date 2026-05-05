Histórico: Charles Oliveira, campeón de la UFC, se presenta en Mendoza

Charles Oliveira da Silva, una de las grandes figuras de la Ultimate Fighting Championship, llegará a Mendoza en lo que será su única presentación en Argentina. La provincia será escenario de un evento histórico para los deportes de combate.

El excampeón mundial de peso ligero, reconocido por su estilo agresivo y su dominio en el Jiu-Jitsu, encabezará una jornada imperdible para atletas, entrenadores y fanáticos del MMA.

El evento principal será una Master Class y Workshop que se llevará a cabo el domingo 7 de junio a las 18:00 hs en el Hilton Mendoza.

Será una oportunidad única para aprender directamente de uno de los peleadores más espectaculares de la historia reciente, quien además ostenta el récord de más finalizaciones dentro de la UFC.

Una leyenda del combate

Charles Oliveira da Silva se consagró campeón en 2021 tras vencer a Michael Chandler y defendió con éxito su cinturón frente a Dustin Poirier. Su capacidad para finalizar peleas, tanto en el suelo como de pie, lo convirtió en un ícono global del deporte.

Además, su historia de vida —desde sus inicios en las favelas de Brasil hasta la cima del mundo— lo posiciona como un ejemplo de resiliencia y superación dentro y fuera de la jaula.

Charles Oliveira

Mendoza, sede de un evento único

La llegada de “Do Bronx” no solo representa un espectáculo deportivo, sino también un impulso para el crecimiento del MMA en la región. Mendoza será el epicentro de una experiencia que conectará a la comunidad local con el más alto nivel del deporte internacional. El evento es posible gracias al trabajo de la productora mendocina Prime Fight, encabezada por los luchadores Juan Pablo Vallone y Hernán Gabriel Lencina, quienes vienen impulsando el crecimiento del MMA en la provincia.

Una cita imperdible. Un campeón mundial. Y una oportunidad única de vivir el combate desde adentro.