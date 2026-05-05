Coudet quiere para River a un delantero extranjero que jugó el Mundial de Qatar 2022

River piensa en reforzarse para la segunda mitad del año y el Chacho Coudet puso el ojo en un destacado atacante internacional con el que ya se comunicó.

Si bien aún está en deuda desde el aspecto futbolístico, en cuanto a resultados River Plate levantó desde la llegada de Eduardo Coudet. Puntero en su grupo de Copa Sudamericana y clasificado a playoffs del Apertura como segundo de su zona, con localía asegurada al menos hasta cuartos de final inclusive, en Núñez igualmente saben que deben mejorar mucho.

En ese sentido, el Chacho ya comenzó a pensar en el mercado de pases para la segunda parte del año, en la que se definirán la mayoría de los títulos y la clasificación a copas para 2027. Una de las prioridades es reforzar el ataque y suenan nombres fuertes como el de Giovanni Simeone. Pero el DT también posó los ojos en un delantero extranjero.

Agustín Canobbio, en el radar de River Agistín Canobbio Uruguay Agustín Canobbio es pretendido por Coudet en River. @agus_cano7 Se trata de Agustín Canobbio, hoy en el Fluminense de Brasil e internacional con la Selección de Uruguay, con la que jugó el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Tras esta última, tuvo una pelea con Marcelo Bielsa y estuvo un tiempo sin ser convocado, pero en los últimos llamados volvió a ser tenido en cuenta y podría ir a la próxima Copa del Mundo en Norteamérica.

El extremo de 27 años actualmente tiene contrato con el Tricolor carioca hasta diciembre del 2028 y tiene un valor de mercado de 6 millones de euros (unos 7 millones de dólares), según el sitio especializado Transfermarkt. Coudet ya se comunicó con él para expresarle su interés en ficharlo y en River ahora esperan que dé el visto bueno para avanzar con las negociaciones.