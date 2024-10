Canobbio rompió el silencio y destrozó a Bielsa con duras frases: “No me voy a dejar ningunear por nadie"

El ambiente en la Selección de Uruguay está tenso tras las duras críticas de Luis Suárez hacia Marcelo Bielsa por sus supuestos malos tratos, particularmente en el caso de Agustín Canobbio, quien fue excluido de las convocatorias. Este martes, el charrúa rompió el silencio, agregando más leña al fuego en esta situación delicada.

Las revelaciones de Canobbio

"Con mi declaración apenas llegué al aeropuerto, dejé abierta una interpretación de cada uno y no fue lo ideal”, dijo el extremo en referencia a su llegada con mala cara tras conseguir el tercer lugar en la Copa América donde soltó: "No es por el resultado, ya van a ver", como anticipando todo lo que luego saldría a la luz.

Canobbio, en diálogo con el programa "Minuto1", recordó: "Quería hablar y no fue lo mejor. Te da un poco de tristeza porque quería jugar y estar pero quedé en ese silencio para no manchar al grupo que venía de un tercer puesto y alguno estaba en sus emociones. Respeté cada decisión y seguí con la mía, se me buscó y preferí estar callado para seguir mi camino, pero ahora se da la posibilidad de poder expresarme".

"En base a las convocatorias anteriores, fui muy claro y sabía lo que me esperaba después de mi reacción y lo que llegué a decirle a Bielsa en la cara, no tengo pelos en la lengua; soy muy frontal”, contó y aseguró que hubo mucha falta de respeto de parte del entrenador hacia su persona: "Hubo mucha falta de respeto constante y yo que soy muy respetuoso en todo mi andar, llegó un llegó un punto en el que estallé".

"Sabía las consecuencias que se podían venir y en base a eso actué igual, fui de frente con mis códigos y valores que me inculcaron de chico y por suerte hoy apoyo la cabeza en la almohada con tranquilidad y paz. No me voy a dejar ningunear por nadie, por más de que sea quién sea, que haya ganado lo que sea o no, que haya conseguido resultados no le permite ni le da el poder de tratar de esa forma a nadie”, expresó molesto.

Otras frases de Canobbio

"Antes de la Copa América se me pasó irme y volverme a Brasil. En cada falta de respeto o humillación pensaba en eso. No me fui por el amor a mi país. Eso me hizo pelearla. Pensé que podía revertir la situación”.

“Después del partido con Canadá tuve un diálogo duro con Bielsa. Le dije en la cara que me faltó el respeto. Sabía lo que me podía pasar después. Él me dijo ‘qué te pensas que sos’ y le respondí. Después me sacaron y no hubo más respuesta”.

“Bielsa sale a decir que nos debemos a la gente y después nos pidió que no paráramos a saludar a la gente en New Jersey. Son 15 años diciendo que el camino es la recompensa, y ahora lo más importante es el resultado por dos partidos, eso es lo que más le duele a Suárez, lo salió a expresar y me parece lo correcto”.

“En Palm Beach me volvió a ningunear adelante de todos. El Ejecutivo de la AUF lo veía, pero callaron. Decidieron hacer vista de costado. Es una realidad, es otro Complejo Celeste, es otro ambiente y es otra energía. Escuché que algunos jugadores cuando terminó la Copa América decían que no sabían si iban a volver. Yo tomé otro tipo de decisión por todo lo que había vivido”.