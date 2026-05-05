Atento, River: un rival en la Copa Sudamericana anunció la salida de su entrenador

Antes del arranque de la tercera fecha, uno de los clubes que comparte el Grupo H con River se quedó sin técnico por un fuerte conflicto interno. Los detalles.

Antes de viajar a Venezuela para visitar a Carabobo con el objetivo de allanar el camino a octavos de final de la Copa Sudamericana, River se enteró de una noticia que impacta de lleno en el Grupo H: Mauricio Serna presentó su renuncia y dejó de ser el técnico de Blooming.

El fuerte motivo por el que Blooming se quedó sin técnico El rival al que el equipo de Eduardo Coudet enfrentó en la primera fecha en Bolivia (fue 1-1 en un debut accidentado por la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 4 minutos) anunció la salida de su entrenador en medio de un contexto caliente. Durante una práctica, el DT habría estallado contra el plantel por una supuesta falta de actitud, decidió interrumpir el entrenamiento y, en ese mismo momento, les comunicó a los jugadores que no seguiría en el cargo.

La decisión sorprendió a todos dentro del club, pero detrás de esa reacción también había un desgaste previo. Soria venía acumulando tensiones con la dirigencia por problemas logísticos, especialmente vinculados a los viajes del equipo. Esa situación, sumada al mal clima interno, terminó por precipitar su salida.

DT de Blooming Mauricio Serna dejó de ser el entrenador de Blooming de Bolivia. X @DiezBo

De todos modos, en el país vecino aseguran que la historia no termina ahí. Según distintas versiones, el entrenador saliente podría tener encaminada su llegada a Bolívar, que recientemente se quedó sin técnico tras la salida del argentino Flavio Robatto.