El Gobierno aumentó por decreto el sueldo de los profesionales de la Salud

El Gobierno Provincial decidió aumentar el salario de los profesionales de la Salud por decreto, luego del fracaso de las paritarias meses atrás entre el Poder Ejecutivo y el gremio de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros).

"Decidimos avanzar con un aumento salarial por decreto para los profesionales del régimen 27", dijo Rodolfo Montero, ministro de Salud.

El funcionario de Alfredo Cornejo, señaló que la medida se dio "ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el gremio". "Considerando que los profesionales de la salud serían los únicos sin aumento este semestre, hemos dispuesto un incremento del 10% a partir de mayo", sostuvo.

Y agregó: "Seguimos abiertos al diálogo, pero priorizamos equiparar el aumento dado a los otros trabajadores, porque no es justo que quienes sostienen el sistema de salud todos los días no lo reciban".

Desde el gremio de Ampros, su secretaria general, Claudia Iturbe, ya había rechazado la oferta de parte del Gobierno, al entender que ese 10% de aumento semestral era "insuficiente" respecto a lo que deberían recibir los profesionales de la Salud.

El aumento representa la compra de “dos kilos de carne”, dijo a MDZ Radio la semana pasada. “En algunas personas eran 40 mil pesos, una cosa que no se puede creer”, cuestionó.

claudia iturbe ampros reclamo médicos.jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

Asimismo, denunció que “la inflación ya superó lo que les dieron a los otros gremios”, que es ese mismo 10%, mientras que “los funcionarios políticos, el gobernador, todos los legisladores” sí recibieron mayores incrementos, apuntó.

Iturbe también criticó las condiciones de contratación dentro del sistema sanitario. “Hay 2.000 profesionales sin bono, sin contrato. Lo único que hacen es pagar monotributo y facturan mensualmente”, afirmó. Y agregó: “Si faltan, no te la pagan. Si te enfermaste, no te la pagan, no te podés tomar vacaciones”.