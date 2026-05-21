La Anses informó quiénes cobran este jueves: revisá tu DNI

Anses sigue con el calendario de pagos de mayo y este jueves cobran varios grupos. Algunos pagos dependen del DNI y otros siguen abiertos por período.

Anses sigue con los pagos de mayo y este jueves cobran nuevos beneficiarios.

Anses sigue con el calendario de pagos de mayo y este jueves cobran varios grupos. Algunos pagos dependen del DNI y otros siguen abiertos por período. Por los feriados, jubilados y pensionados de la mínima con DNI terminados en 8 y 9 cobran el mismo día.

Quiénes cobran este jueves 21 de mayo Este jueves cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 8 y 9. También será el turno de los titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo con documento finalizado en 8.

anses local godoy cruz (7).JPG El DNI vuelve a ser clave para saber quiénes reciben el depósito este jueves. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Pagos que siguen abiertos por período Además de los pagos por DNI, Anses mantiene activas otras prestaciones que se cobran durante varios días. La Asignación por Maternidad está disponible para todas las terminaciones de DNI entre el 13 de mayo y el 10 de junio.

También siguen abiertas las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Estas ayudas se pagan para todas las terminaciones de DNI entre el 12 de mayo y el 10 de junio.