Anses: cómo acceder a la pensión por fallecimiento y cómo se calcula

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) cuenta con una prestación clave para acompañar a las familias tras la pérdida de un sostén económico: la pensión por fallecimiento . Este beneficio está destinado a garantizar ingresos mensuales a los familiares directos de una persona jubilada o trabajadora fallecida, en un contexto de especial vulnerabilidad.

El acceso a la pensión no es automático para cualquier familiar , sino que está limitado a determinados vínculos establecidos por la normativa previsional.

En caso de existir varios beneficiarios con derecho, el monto se distribuye entre ellos según porcentajes fijados por ley.

Las condiciones varían según el tipo de vínculo. Por ejemplo, el cónyuge debe presentar la partida de matrimonio actualizada, mientras que el conviviente debe demostrar al menos cinco años de convivencia previa al fallecimiento (o dos años si hay hijos en común).

Anses Anses publicó el calendario de pagos de febrero 2026 con fechas por DNI y los ajustes por los feriados de Carnaval. Brenda Rocha/Shutterstock

También se exige documentación específica, como la partida de defunción, DNI y formularios correspondientes, que acrediten tanto el vínculo como la situación previsional del fallecido.

Cómo se realiza el trámite

El trámite puede iniciarse de manera presencial o virtual a través de la plataforma “Mi Anses”. En los casos en que el fallecimiento haya ocurrido dentro de los últimos seis meses, existe la posibilidad de realizar el proceso completamente online, siempre que los datos familiares estén actualizados en el sistema.

Además, se recomienda esperar al menos diez días hábiles desde el fallecimiento antes de iniciar la solicitud.

Cómo se calcula la pensión

El monto de la pensión se determina en función del haber que percibía la persona fallecida. En términos generales:

El cónyuge puede recibir hasta el 70% del haber si no hay otros beneficiarios

Si hay hijos con derecho, el porcentaje se distribuye entre todos

Este esquema busca garantizar una continuidad proporcional de los ingresos del hogar, adaptándose a la composición familiar.