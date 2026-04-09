Anses: cómo acceder a la pensión por fallecimiento y cómo se calcula
Anses confirmó cómo se puede tramitar y calcular el monto de la pensión por fallecimiento. Los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cuenta con una prestación clave para acompañar a las familias tras la pérdida de un sostén económico: la pensión por fallecimiento. Este beneficio está destinado a garantizar ingresos mensuales a los familiares directos de una persona jubilada o trabajadora fallecida, en un contexto de especial vulnerabilidad.
Quiénes pueden acceder al beneficio de Anses
El acceso a la pensión no es automático para cualquier familiar, sino que está limitado a determinados vínculos establecidos por la normativa previsional.
Entre los principales beneficiarios se encuentran:
- El cónyuge del fallecido
- El conviviente previsional, que debe acreditar una relación estable
- Hijos menores de 18 años, solteros y sin otra prestación
- Hijos con discapacidad, sin límite de edad, siempre que dependieran económicamente
En caso de existir varios beneficiarios con derecho, el monto se distribuye entre ellos según porcentajes fijados por ley.
Las condiciones varían según el tipo de vínculo. Por ejemplo, el cónyuge debe presentar la partida de matrimonio actualizada, mientras que el conviviente debe demostrar al menos cinco años de convivencia previa al fallecimiento (o dos años si hay hijos en común).
También se exige documentación específica, como la partida de defunción, DNI y formularios correspondientes, que acrediten tanto el vínculo como la situación previsional del fallecido.
Cómo se realiza el trámite
El trámite puede iniciarse de manera presencial o virtual a través de la plataforma “Mi Anses”. En los casos en que el fallecimiento haya ocurrido dentro de los últimos seis meses, existe la posibilidad de realizar el proceso completamente online, siempre que los datos familiares estén actualizados en el sistema.
Además, se recomienda esperar al menos diez días hábiles desde el fallecimiento antes de iniciar la solicitud.
Cómo se calcula la pensión
El monto de la pensión se determina en función del haber que percibía la persona fallecida. En términos generales:
- El cónyuge puede recibir hasta el 70% del haber si no hay otros beneficiarios
- Si hay hijos con derecho, el porcentaje se distribuye entre todos
Este esquema busca garantizar una continuidad proporcional de los ingresos del hogar, adaptándose a la composición familiar.