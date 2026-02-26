Anses activa depósitos antes de marzo: consultá si te toca cobrar

La Anses avanza con el calendario de pagos de febrero y este jueves activa nuevas acreditaciones según la terminación del DNI.

Anses avanza con el calendario de pagos de febrero para jubilaciones superiores.

La Anses continúa con el calendario de pagos de febrero y este jueves 26 de febrero avanzan las acreditaciones según la terminación del DNI, junto con prestaciones que se cobran sin esa condición.

En esta jornada, el organismo deposita las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo a los beneficiarios cuyos documentos finalizan en 6 y 7, dentro del esquema escalonado previsto para este grupo. Los haberes se acreditan directamente en las cuentas bancarias declaradas y permanecen disponibles para su extracción.

También se efectúan los pagos correspondientes a la prestación por Desempleo Plan 1 para titulares con DNI terminado en 6 y 7, siguiendo el cronograma establecido para este beneficio.

anses local godoy cruz (9).JPG Las asignaciones de pago único continúan disponibles sin requisito de terminación del DNI. ALF PONCE MERCADO / MDZ Además, continúan disponibles las prestaciones que no requieren tener en cuenta la terminación del documento. Las Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, junto con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, pueden cobrarse dentro del período vigente sin importar el número de DNI.