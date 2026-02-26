Anses activa depósitos antes de marzo: consultá si te toca cobrar
La Anses continúa con el calendario de pagos de febrero y este jueves 26 de febrero avanzan las acreditaciones según la terminación del DNI, junto con prestaciones que se cobran sin esa condición.
En esta jornada, el organismo deposita las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo a los beneficiarios cuyos documentos finalizan en 6 y 7, dentro del esquema escalonado previsto para este grupo. Los haberes se acreditan directamente en las cuentas bancarias declaradas y permanecen disponibles para su extracción.
También se efectúan los pagos correspondientes a la prestación por Desempleo Plan 1 para titulares con DNI terminado en 6 y 7, siguiendo el cronograma establecido para este beneficio.
Además, continúan disponibles las prestaciones que no requieren tener en cuenta la terminación del documento. Las Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, junto con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, pueden cobrarse dentro del período vigente sin importar el número de DNI.
Para conocer la fecha y el lugar de cobro, la Anses recuerda que los beneficiarios pueden consultar en la web oficial o en la aplicación Mi Anses ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.