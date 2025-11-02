Los escabrosos detalles de la autopsia de Diana, la nena de 9 años asesinada por su mamá

El caso estremece a Santiago del Estero, donde la mamá de la nena habría asfixiado a su hija hasta quitarle la vida.

Hace algunos días se conoció el estremecedor caso de Diana Gómez Russo, una nena de 9 años que fue asesinada por su mamá en Santiago del Estero. Según se pudo saber, la mujer habría asfixiado a su hija hasta asesinarla, y ahora se conocieron los detalles de la autopsia.

La madre de la menor, María de los Ángeles Russo, incluso habría confesado a las autoridades de esa localidad: “Le di clonazepam anoche”. Con esta autopsia se pudo confirmar que la pequeña de 9 años llevaba 12 horas muerta cuando fue hallada por la Policía, por lo que se cree que el hecho ocurrió durante las primeras horas del jueves.

En medio de esta investigación, a través de la autopsia preliminar para confirmar la causa de la muerte de la pequeña, se descartó la presencia de cualquier otro tipo de lesiones en su cuerpo. Ahora buscan determinar si verdaderamente la madre le habría suministrado algún medicamento o elemento tóxico.

Una de las personas encargadas del caso declaró: “Restan estudios de laboratorio y análisis complementarios para confirmar si había consumido algún tipo de medicación”. Tras la autopsia, se procedió a entregar el cuerpo de la víctima a su padre, quien viajó desde Ushuaia.

Los antecedentes de la madre Luego de su detención, María de los Ángeles Russo fue examinada por dos psiquiatras. A partir de la evaluación se determinó su internación en un centro de salud mental, donde permanecerá bajo custodia.