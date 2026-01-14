Salió a la luz el nuevo parte médico del nene de 8 años herido por el choque en Pinamar: "Evolución estable"

Bastian, el niño de ocho años que resultó herido en un accidente ocurrido el lunes por la noche en La Frontera de Pinamar , permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Comunitario local.

Según el último parte médico, el menor se encuentra bajo soporte con inotrópicos, una medicación utilizada para mantener la presión arterial y la estabilidad hemodinámica. Durante el martes fue sometido a una nueva intervención quirúrgica por un cuadro de inestabilidad, en la cual se le realizó el recambio del packing de contención hepática.

Las autoridades sanitarias informaron que desde su regreso del quirófano, Bastian no requirió transfusiones de sangre, aunque sí recibió plasma como parte del tratamiento. Los demás parámetros clínicos se mantienen sin complicaciones adicionales, y se esperan resultados de laboratorio que permitan ajustar las indicaciones médicas.

Su estado es grave pero estable, lo que por el momento impide su traslado a un centro de mayor complejidad.

Por su parte, Bettiana, abuela del niño, brindó declaraciones televisivas en las que relató la situación actual y cómo se produjo el siniestro. Según explicó, el padre de Bastian manejaba el UTV al momento del hecho y no habría incurrido en ninguna conducta riesgosa. “Era su último día de vacaciones. Salieron a dar una vuelta. No estaban corriendo picadas, ni haciendo nada”, aseguró.

Agregó que ambos llevaban cinturones de seguridad y que el menor iba sentado atrás. “El golpe con el cinturón, al andar, le pega en la pancita. Es lo que provoca la lesión que hoy tiene en el hígado”, detalló.

La familia informó que, por el estado crítico del niño, no puede ser derivado por ahora a un establecimiento con mayor capacidad tecnológica. “Hay que esperar que esté estable”, explicó la abuela, quien también mencionó que se inició una campaña de oración en redes sociales y que hubo donaciones voluntarias de sangre.

UTV choque Pinamar

Según fuentes oficiales, el accidente ocurrió el lunes cerca de las 20:00 horas. Un UTV de la marca CAN-AM salió desde la zona de médanos de La Frontera hacia una posta del Operativo de Prevención. El conductor, un hombre de 30 años, presentaba lesiones visibles en el rostro y llevaba en brazos al niño inconsciente, con un golpe en la cabeza.

El vehículo había colisionado con una camioneta Volkswagen Amarok blanca. Como resultado del impacto, además del menor, otras dos niñas de 7 y 9 años sufrieron lesiones. Una fue trasladada por familiares con heridas leves, mientras que la otra presentó traumatismo facial y una fractura maxilar, por lo que fue derivada en ambulancia al Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata.