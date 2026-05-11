Los 4 lugares más lindos para visitar en Argentina durante mayo y junio sin gastar de más

Viajar a San Antonio de Areco, Vistalba, Villa Carlos Paz o Salta en temporada baja es una de las mejores opciones para disfrutar de paisajes únicos con poco presupuesto.

Los meses de mayo y junio son ideales para descubrir destinos que invitan a desconectar de la rutina y compartir tiempo en familia, en pareja o incluso en soledad. Sin embargo, cuando bajan las temperaturas, muchas personas se preguntan qué lugares visitar en Argentina sin que el frío arruine la experiencia.

La buena noticia es que mayo y junio forman parte de la temporada baja, por lo que se convierten en una opción estratégica para viajar y ahorrar dinero. Durante esta época hay menos turistas, mayor disponibilidad y tarifas más accesibles en hoteles y actividades. Además, el otoño transforma los paisajes con tonos cobrizos, dorados y rojizos que vuelven cada escapada todavía más especial.

Qué lugares visitar en mayo y junio San Antonio de Areco se destaca por sus paisajes rurales, la tranquilidad y el aire de campo. Es una escapada muy cerca de Buenos Aires que combina naturaleza, descanso y experiencias ideales para bajar el estrés. Durante estos meses, muchos alojamientos ofrecen promociones 3x2 para atraer turistas en temporada baja.

San Antonio de Areco es un pueblo que parece haberse detenido en el tiempo. Foto: IG @elchech0 San Antonio de Areco es un pueblo que parece haberse detenido en el tiempo. Archivo

Vistalba, en Mendoza, es una de las zonas más privilegiadas por su cercanía a bodegas y hoteles de montaña. Los visitantes destacan especialmente los viñedos y la imponente Cordillera de los Andes como escenario perfecto para relajarse en jacuzzis, spas y restaurantes con vista panorámica.