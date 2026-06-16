La formación confirmada de la Selección argentina para el debut ante Argelia, con tres ausencias de peso

Lionel Scaloni dio a conocer el equipo que saldrá a la cancha para la presentación contra el conjunto africano en el Kansas City Stadium. Los detalles.

La Selección argentina ya tiene todo listo para iniciar la defensa del título en Estados Unidos. Desde las 22 (hora argentina), la vigente campeona del mundo hará su presentación en el Mundial 2026 contra Argelia por el Grupo J, y Lionel Scaloni ya definió la formación titular.

Todo confirmado para el debut de Argentina en el Mundial 2026: las principales novedades Después de días de especulaciones, la noticia más importante aparece en el arco. Así como había anticipado el DT en conferencia, Dibu Martínez se recuperó de su fractura en el dedo y estará parado bajos los tres palos en el Kansas City Stadium.

La mayor incógnita que andaba dando vueltas y resultaba casi imposible de predecir estaba en el lateral derecho. Finalmente, Gonzalo Montiel le ganó la pulseada a Nahuel Molina y será parte del once titular ante el duro combinado africano. El jugador del Atlético de Madrid se recuperó con lo justo de un desgarro ocupará un lugar entre los suplentes, con la idea de que sume algunos minutos en el complemento en caso de ser necesario.

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Orden, mística y la Celeste y Blanca en su lugar. La previa perfecta



Hoy arranca un nuevo camino... ¿Vamos juntos? pic.twitter.com/9QFfRy4Jk8 — Selección Argentina (@Argentina) June 16, 2026 El bombazo aparece en la zaga central: Scaloni se decantó por Lisandro Martínez como acompañante del Cuti Romero. En ese sentido, Nicolás Otamendi esperará su chance en el banco por una decisión estrictamente futbolística.

El mediocampo sale de memoria: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada estarán en el eje de la cancha y serán los encargados de hacer fluir el juego, que, claro, tendrá como máximo exponente a un tal Lionel Messi, que cuando empiece a rodar la pelota dará inicio a su sexto Mundial. A su vez, Lautaro Martínez tendrá una chance de oro y será la única referencia en el área.