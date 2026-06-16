Insólito: un jugador de la Selección argentina reveló que pronunciaron mal su apellido durante toda su carrera

El plantel de la Selección argentina hizo un video de presentación donde cada futbolista dijo su nombre y apellido, pero hubo una que sorprendió.

¿Lo estuvimos diciendo mal toda la vida? Esa fue la pregunta que se hicieron miles de hinchas después de un video que se viralizó en la previa del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. Mientras los jugadores se presentaban ante cámara con sus nombres y apellidos, Giovani Lo Celso dejó una revelación que tomó por sorpresa a más de uno.

Al momento de presentarse, el jugador del Betis explicó cómo se pronuncia realmente su apellido y dejó a muchos desconcertados: dijo “Lo Celso”, sin el sonido de la “ch” que habitualmente utilizan relatores, periodistas y los propios hinchas desde sus inicios como profesional.

La revelación generó una catarata de comentarios en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron las reacciones de los usuarios que descubrieron que llevaban años pronunciando incorrectamente el apellido del volante surgido en Rosario Central. Sin embargo, esa no fue la única situación insólita que se vivió durante la grabación.

Video: Lo Celso reveló cómo se pronuncia realmente su apellido Los jugadores de Argentina se presentaron para el Mundial 2026. Los jugadores de Argentina se presentaron para el Mundial 2026. Video: FIFA World Cup Errores insólitos: los bloopers de la presentación de la Scaloneta Es que varios de los carteles entregados a los jugadores de la Selección contenían errores de escritura. Uno de los casos más evidentes fue el de Nicolás Tagliafico, cuyo nombre apareció como “Nicholas”, mientras que Exequiel Palacios recibió un cartel en el que figuraba “Pacacios”.

Como si fuera poco, a Leandro Paredes directamente lo identificaron como "Leonardo", y en la lámina de Nahuel Molina faltaba su segundo apellido (Lucero). De no creer...