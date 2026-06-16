El palazo de Mbappé a sus detractores tras romper dos récords en el debut de Francia: "Hasta los 80 años"

Francia arrancó con una victoria en el Mundial y Kylian Mbappé brilló dentro de la cancha y luego dejó una contundente reflexión sobre quienes lo cuestionan.

Kilyan Mbappé rompió récords, brilló con un doblete en el debut y dejó una frase que dio la vuelta al mundo.

Kylian Mbappé tuvo una noche perfecta en el estreno de Francia en el Mundial 2026. El delantero marcó dos goles en el triunfo 3-1 sobre Senegal, fue elegido como la figura del partido y además rompió dos récords históricos con la camiseta de su selección.

Tras el encuentro, el capitán francés fue consultado por las críticas que suele recibir y respondió con una frase que rápidamente se viralizó: "Si empiezo a jugar para callar a todas las personas que me critican, creo que tendría que jugar hasta los 80 años". Lejos de entrar en polémicas, el delantero dejó en claro cuál es su verdadera motivación.

Mbappé fue figura, hizo historia y les respondió a quienes lo cuestionan Embed "SI EMPIEZO A JUGAR PARA CALLAR A TODAS LAS PERSONAS QUE ME CRITICAN, CREO QUE TENDRÍA QUE JUGAR HASTA LOS 80 AÑOS"Kylian Mbappé#ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/rhvBYY7XcZ — SportsCenter (@SC_ESPN) June 16, 2026 "Juego para hacer historia para mi país y para ayudar a mi equipo a ganar el Mundial", explicó Mbappé. Además, valoró el triunfo en el debut y destacó la importancia de comenzar la competencia con una victoria: "Siempre es bueno empezar así un Mundial. Da tranquilidad porque sabemos lo difícil que es ganar el primer partido".

Pese a los logros individuales, Mbappé prefirió poner el foco en el objetivo colectivo. "Estoy muy contento de entrar un poco más en la historia de mi país, pero ahora sé por qué estoy aquí. Estoy aquí para ayudar al equipo y seguir escribiendo una gran página en la historia de Francia", afirmó.

Mbappé festejo vs Senegal Francia arrancó con una victoria en el Mundial y Kylian Mbappé, su máxima estrella no pasó desapercibida. EFE Con Francia liderando momentáneamente el Grupo I, el delantero ya piensa en lo que viene. "El camino será muy largo. Tenemos muchos jugadores jóvenes y todavía hay margen de mejora. Ahora debemos prepararnos para el próximo partido e intentar ganar para acercarnos a la clasificación", concluyó la gran figura de una selección que vuelve a aparecer entre las máximas candidatas al título.