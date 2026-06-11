Gastón Edul dialogó con la periodista en Carnaval Stream y le realizó una pregunta que la sorprendió.

Gastón Edul tomó una enorme trascendencia en los últimos años luego del famoso momento en el que Lionel Messi se enojó con un futbolista de Países Bajos en Qatar 2022. El periodista se encuentra en Estados Unidos por la nueva Copa del Mundo y desde allí mantuvo una inesperada charla con Viviana Canosa.

Todo sucedió mientras Gastón Recondo se encontraba hablando con el programa de Viviana Canosa. En ese instante, el comunicador fue a buscar al joven periodista para que pueda hablar con la conductora.

"Hola, Viviana, qué voz inconfundible que tenés", le expresó el cronista de TyC Sports. Conforme pasaban los minutos, Viviana Canosa decidió sincerarse: "Cada vez que lo escucho, habla maravillas de su madre. Hace tanto que no tengo una charla así, me pongo muy nerviosa".

Gastón Edul y Viviana Canosa tuvieron un sorpresivo intercambio Gastón Edul encaró a Viviana Canosa en Carnaval y la descolocó por completo: ¿Cómo...? En ese instante, Edul no se tiró para atrás y piropeó en vivo a su colega: "Experiencia no te debe faltar, Viviana". Esta frase hizo estallar a los compañeros de la conductora y Gastón decidió ir al hueso al ver que ya había cierta confianza: ¿"Cómo nuera, cómo sos?".