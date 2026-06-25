El fuerte y revelador testimonio de la exempleada de Jesica Cirio en medio de la polémica

Luis Ventura y Marina Calabró dialogaron con una exempleada de Cirio y sorprendió a todos con sus contundentes declaraciones.

Cirio en el medio de una enorme tormenta tras la viralización de los videos.

Jesica Cirio sigue estando en el foco de la polémica luego de la filtración de videos donde se la puede ver abriendo cajones y bolsas que contenían dólares. Esto generó una enorme indignación y en las últimas horas una exempleada rompió el silencio.

La entrevista fue realizada por Luis Ventura y Marina Calabró en el programa Primicias Ya (América TV): "Trabajé en la casa de Nordelta, donde vivían Piccirillo y Jésica. Yo estaba en la casa viernes, sábados y domingos".

El testimonio de una excocinera de Jesica Cirio Luego decidió contar lo que ella vio durante sus días de trabajo en la vivienda: "Vi dólares en mochilas y vestidores, fajos cerrados. Era una mochila llena". Respecto a esto, la mujer compartió una fuerte anécdota.

"Un día subo a limpiar el cuarto, el señor sube atrás de mí y dice: '¿Dónde está la mochila?'. Le digo: 'Ahí está'. Y me respondió: '¿La abriste?'. 'No, estoy acá con la ropa', le dije. En ese momento, agarra la mochila y la lleva al vestidor", comentó sobre una situación con Elías Piccirillo.

El comunicado que compartió Jesica Cirio tras los videos Jesica Cirio decidió romper el silencio tras lo ocurrido y lanzó un tajante escrito: "He sido víctima del hackeo de mis dispositivos personales, mediante los cuales se sustrajeron y divulgaron ilegalmente imágenes y videos privados".