El fuerte y revelador testimonio de la exempleada de Jesica Cirio en medio de la polémica
Luis Ventura y Marina Calabró dialogaron con una exempleada de Cirio y sorprendió a todos con sus contundentes declaraciones.
Jesica Cirio sigue estando en el foco de la polémica luego de la filtración de videos donde se la puede ver abriendo cajones y bolsas que contenían dólares. Esto generó una enorme indignación y en las últimas horas una exempleada rompió el silencio.
La entrevista fue realizada por Luis Ventura y Marina Calabró en el programa Primicias Ya (América TV): "Trabajé en la casa de Nordelta, donde vivían Piccirillo y Jésica. Yo estaba en la casa viernes, sábados y domingos".
El testimonio de una excocinera de Jesica Cirio
Luego decidió contar lo que ella vio durante sus días de trabajo en la vivienda: "Vi dólares en mochilas y vestidores, fajos cerrados. Era una mochila llena". Respecto a esto, la mujer compartió una fuerte anécdota.
"Un día subo a limpiar el cuarto, el señor sube atrás de mí y dice: '¿Dónde está la mochila?'. Le digo: 'Ahí está'. Y me respondió: '¿La abriste?'. 'No, estoy acá con la ropa', le dije. En ese momento, agarra la mochila y la lleva al vestidor", comentó sobre una situación con Elías Piccirillo.
El comunicado que compartió Jesica Cirio tras los videos
Jesica Cirio decidió romper el silencio tras lo ocurrido y lanzó un tajante escrito: "He sido víctima del hackeo de mis dispositivos personales, mediante los cuales se sustrajeron y divulgaron ilegalmente imágenes y videos privados".
"Por estos hechos se inició una causa por extorsión y violación de la privacidad, en la que me encuentro constituida como víctima y querellante", comentó. Además dejó en claro que "todos mis ingresos, bienes y movimientos patrimoniales se encuentran debidamente registrados y declarados ante los organismos correspondientes".