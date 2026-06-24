Luis Ventura reveló un estremecedor dato tras los polémicos videos de Jesica Cirio
Luis Ventura sorprendió al sacar a la luz una nueva información que tiene a la modelo y exconductora de Telefe como protagonista.
Luis Ventura fue otro de los periodistas que rompió el silencio y decidió hablar sobre el escándalo que rodea a Jesica Cirio. En los últimos días se conocieron videos donde se la puede ver a ella mostrando cajones y bolsas con dólares, lo que generó indignación.
Ella, sin embargo, sostuvo mediante un comunicado que "He sido víctima del hackeo de mis dispositivos personales, mediante los cuales se sustrajeron y divulgaron ilegalmente imágenes y videos privados. Por estos hechos se inició una causa por extorsión y violación de la privacidad, en la que me encuentro constituida como víctima y querellante",
Luego sostuvo que en las imágenes "e detectan manipulaciones digitales en su contenido, ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes. Todos mis ingresos, bienes y movimientos patrimoniales se encuentran debidamente registrados y declarados ante los organismos correspondientes".
La fuerte revelación de Luis Ventura sobre Jesica Cirio
Lo cierto es que Luis Ventura sorprendió a todos al revelar un fuerte dato sobre esta situación: "¿Por qué blanquea Jesica? Blanquea porque, si no, un día aparece flotando en el Riachuelo, la verdad es esa".
Las imágenes reavivaron interrogantes sobre el patrimonio del exintendente de Lomas de Zamora, cuya situación judicial permanece bajo análisis desde el escándalo desatado en 2023 por su viaje de lujo a Marbella junto a Sofía Clerici.