Luis Ventura reveló un estremecedor dato tras los polémicos videos de Jesica Cirio

Luis Ventura sorprendió al sacar a la luz una nueva información que tiene a la modelo y exconductora de Telefe como protagonista.

Luis Ventura fue otro de los periodistas que rompió el silencio y decidió hablar sobre el escándalo que rodea a Jesica Cirio. En los últimos días se conocieron videos donde se la puede ver a ella mostrando cajones y bolsas con dólares, lo que generó indignación.

Ella, sin embargo, sostuvo mediante un comunicado que "He sido víctima del hackeo de mis dispositivos personales, mediante los cuales se sustrajeron y divulgaron ilegalmente imágenes y videos privados. Por estos hechos se inició una causa por extorsión y violación de la privacidad, en la que me encuentro constituida como víctima y querellante",

Luego sostuvo que en las imágenes "e detectan manipulaciones digitales en su contenido, ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes. Todos mis ingresos, bienes y movimientos patrimoniales se encuentran debidamente registrados y declarados ante los organismos correspondientes".

La fuerte revelación de Luis Ventura sobre Jesica Cirio Lo cierto es que Luis Ventura sorprendió a todos al revelar un fuerte dato sobre esta situación: "¿Por qué blanquea Jesica? Blanquea porque, si no, un día aparece flotando en el Riachuelo, la verdad es esa".