Apareció Florencia Epelbaum, la novia de Elías Piccirillo, y brindó fuertes declaraciones: "Delincuentes"

Luego de semanas de intensos rumores, Florencia Epelbaum decidió sentarse frente a las cámaras para hablar abiertamente sobre su relación sentimental con el empresario Elías Piccirillo . La mediática habló en DDM y Primicias Ya para dar su testimonio.

Con un abordaje directo, Epelbaum transitó por todos los temas que rodeaban a la pareja, buscando aclarar el panorama y establecer su propia postura frente a la exposición reciente.

Durante la entrevista, Epelbaum mantuvo un tono descriptivo y evitó los desbordes emocionales. Se encargó de confirmar formalmente el noviazgo y relató cómo se fueron dando los primeros acercamientos con Piccirillo . Según su relato, el vínculo comenzó a forjarse lejos del ojo público hace siete meses:

" Nos conocimos a través de un estudio de abogados de mis socios que él consultó en su momento y bueno, ahí nos conocimos". "Primero fue algo profesional, como te digo, a través de mis socios, en realidad empezamos a hablar de la causa y un montón de cosas", agregó. Y remató: "De ahí se dio. Fluyó de una forma, la verdad, muy mágica, pocas veces vista".

Durante el interrogatorio, la escribana defendió a su pareja y evitó nombrar a Jesica Cirio : " Como mujer de él te puedo decir que es un ser espectacular. No tengo nada para decir, o sea, realmente conmigo es extraordinario" . Sobre la situación judicial de Piccirillo , indicó: "Como abogada te puedo decir que yo que vi el expediente de A a Z sé todo. La justicia tendrá que hacer su trabajo, pero lo que te puedo decir es que yo no saldría con delincuentes".

"Mi relación es genuina"

Elías Piccirillo junto a su expareja, Jésica Cirio. Archivo MDZ

La aparición pública de Florencia Epelbaum marca un punto de inflexión en esta historia. Hasta este momento, tanto ella como Piccirillo habían elegido el silencio absoluto como estrategia frente a las cámaras.

Con esta entrevista, se establecen varios puntos clave. En primer lugar, la oficialización del romance, que deja de ser un rumor de pasillo para convertirse en un hecho confirmado por una de sus partes. Además, Epelbaum se posicionó, al menos por ahora, como la voz encargada de comunicar los pasos de la pareja ante la prensa.

Finalmente, habló de la dinámica de la relación: "Mi relación es excelente, nos llevamos súper bien, es una relación de verdad, genuina, real, en eso hay amor real". Y sentenció: "No está bueno prender el tele y que digan cosas (...) Hay muchos que inventan y dicen cosas que no son".