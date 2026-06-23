Allanan la casa de Elías Piccirillo por supuestas amenazas contra el empresario Francisco Hauque

La Justicia realizó este martes un allanamiento en la vivienda de Elías Piccirillo , ubicada en la localidad bonaerense de Banfield, en el marco de una investigación por supuestas amenazas contra el empresario Francisco Hauque . Según informaron fuentes del caso, el procedimiento fue solicitado por el fiscal Franco Picardi con el objetivo de reunir elementos de prueba considerados relevantes para la causa.

Actualmente, Piccirillo cumple arresto domiciliario mientras avanza otra investigación relacionada con la presunta plantación de un arma y droga en el vehículo de Hauque.

La investigación tomó impulso luego de que el empresario se presentara la semana pasada en los Tribunales de Comodoro Py para aportar documentación y elementos probatorios. "Ha venido denunciando de manera pública las amenazas", señalaron fuentes vinculadas al expediente.

El objetivo del allanamiento es determinar si existen pruebas que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Hace 48 horas, efectivos de Gendarmería se presentaron en su domicilio para realizar pericias sobre su teléfono celular en el marco de una causa vinculada a un supuesto enriquecimiento ilícito del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

¿Qué buscaban los investigadores en el celular de Elías Piccirillo?

El procedimiento tenía como finalidad determinar si el dispositivo contenía los videos de Jésica Cirio que comenzaron a circular durante el último fin de semana. En esas imágenes, según trascendió, se observaría a la conductora registrando fajos de dólares en un vestidor que compartía con Insaurralde.

Sin embargo, de acuerdo con la información difundida, el resultado de la pericia fue negativo y los investigadores no encontraron esos archivos en el teléfono analizado.

¿Qué hizo Jésica Cirio en la investigación?

En el marco de las actuaciones judiciales, se informó que Jésica Cirio entregó su teléfono celular a la Justicia y fijó domicilio, en una medida vinculada a las investigaciones que involucran a su exmarido.

Mientras tanto, las distintas causas continúan avanzando en los tribunales federales, donde los investigadores buscan determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.