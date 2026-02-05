El beso hot de Emilia Attias con una participante de MasterChef Celebrity que dejó a todos boquiabiertos

La actriz vivió un momento de pasión con una de sus compañeras del reality y todos quedaron sorprendidos en el estudio.

La última emisión de MasterChef Celebrity tuvo un giro inesperado al sumar un desafío actoral inspirado en Romeo y Julieta. Para la ocasión, la producción convocó a Nicolás Vázquez, quien tomó las riendas como director invitado y supervisó una versión deliberadamente descontracturada del clásico de Shakespeare.

Gracias al beneficio obtenido la semana anterior, Sofía "La Reini" Gonet fue quien armó las duplas que debían compartir estación de cocina y, además, ponerse en la piel de los icónicos enamorados. Los cruces quedaron así: Emilia Attias asumió como Romeo junto a La Reini como Julieta; Miguel Ángel Rodríguez interpretó a Romeo con Maxi López en el rol de Julieta; y Susana Roccasalvo fue Romeo frente a La Joaqui como Julieta.

Sofía Gonet y Emilia Attias en MasterChef Celebrity Sofía Gonet fue Julieta y la actriz se puso en el papel de Romeo. Captura de pantalla Instagram MasterChef Argentina. Sin embargo, el momento que concentró todas las miradas fue el de Attias y Gonet. Durante el ensayo, cuando descubrieron que la escena incluía un beso, la influencer no dudó en redoblar la apuesta y, entre risas, lanzó: "Dice chape, dice beso... yo estoy para el chape tour".

La actriz recogió el guante y se entregó por completo a la teatralidad del texto. Con tono solemne, recitó: "Si con mi mano he profanado tan divino altar, perdonadme. Mi boca borrará la mancha cual peregrino ruboroso con un beso".

Así fue el beso entre Emilia Attias y Sofía Gonet en MasterChef Celebrity El Beso Inesperado Entre Emilia Attias Y Sofía Gonet Lejos de bajar la intensidad, "La Reini" respondió siguiendo el juego romántico del libreto: "El santo oye con serenidad las súplicas, pues oídme serena mientras mis labios rezan y los vuestros me purifican". La escena culminó con un beso apasionado que fue una sorpresa total en el estudio.