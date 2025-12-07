Presenta:

Estilo

|

Emilia Attias

Emilia Attias posó con un body diminuto y revolucionó Instagram

La actriz, Emilia Attias, jugó al límite de la censura y deslumbró con un look de alto impacto. No te pierdas las fotos.

MDZ Estilo

Emilia Attias llevó el negro al máximo y encendió Instagram con un outfit infartante.

Emilia Attias llevó el negro al máximo y encendió Instagram con un outfit infartante.

Emilia Attias compartió en Instagram unas fotos en las que se animó a un look incendiario, fiel a ese estilo suyo que siempre tuvo mucha sensualidad. Esta vez, apostó por un outfit total black que rozó los límites de la censura y que, como era de esperarse, se llevó una oleada de likes.

En las imágenes se la vio con un body diminuto, negro y profundamente escotado. La prenda era ajustada al cuerpo y cortada al milímetro, lo que dejaba ver piel con una intención clara de desafiar cualquier frontera del vestuario tradicional.

Te Podría Interesar

Emilia posó frente a cámara con esa actitud segura que la caracteriza, con un maquillaje que reforzó el aire nocturno del look. Lució un delineado negro intenso que resaltó su mirada y un brillo labial que, sumado al cabello suelto y lacio, le dio un acabado más moderno y despojado.

No te pierdas las fotos del look de Emilia Attias:

RWNEUK6HVZHRNA4H4HBHFI2G4Q
El look total black de Emilia Attias que arrasó en redes.

El look total black de Emilia Attias que arrasó en redes.

YIAWZ6I54NE25P5EYCOMVYSSS4
Body ultra diminuto y actitud feroz: Emilia Attias lo volvió a hacer.

Body ultra diminuto y actitud feroz: Emilia Attias lo volvió a hacer.

Archivado en

Notas Relacionadas