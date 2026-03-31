Avanza en el Senado un proyecto para regular la actividad de los guardavidas

La profesión de guardavidas en Mendoza está en vías de ser regulada. Al menos eso se desprende de la decisión de la comisión de Turismo, Cultura y Deportes del Senado de darle despacho favorable a un proyecto de ley que busca darle un marco normativo a la actividad en el territorio provincial.

Según la iniciativa, un guardavidas es un "agente profesional capacitado para prevenir, supervisar y asistir en situaciones de riesgo acuático, brindando rescate y primeros auxilios". Con esta definición, la normativa busca establecer estándares de calidad en su formación, como así también garantizarles condiciones laborales adecuadas y protección jurídica.

De acuerdo a los argumentos que impulsan el proyecto , la iniciativa surge a partir de una demanda del sector. En ese sentido, la norma propone ordenar y profesionalizar una actividad que cada vez tiene mayor reconocimiento internacional. En este sentido, incluso se mencionó que son muchos los guardavidas mendocinos que durante la temporada alta emigran a distintas partes del mundo en busca de oportunidades económicas y de formación.

Cabe destacar que iniciativa toma como referencia la Ley Nacional N° 27.155 y apunta a unificar criterios, profesionalizar la actividad y fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en todo el territorio provincial.

De este modo, tras el análisis de la comisión de Turismo, Cultura y Deportes del Senado , el proyecto obtuvo despacho favorable y fue remitido a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde continuará su tratamiento.

comisión de Turismo cultura y deportes del Senado La comisión de Turismo, Cultura y Deportes del Senado dio despacho favorable a la iniciativa que busca regular la actividad de guardavidas. Senado de Mendoza

La creación de un registro provincial como eje central

Entre las principales propuestas que impulsa el proyecto está la creación de un Registro Provincial de Guardavidas, el cual permitiría tener un padrón actualizado de los profesionales habilitados para la tarea.

Según los autores de la norma, este registro facilitará tanto al sector público como privado acceder a personal capacitado para la actividad, con certificados habilitantes vigentes.

Además, el proyecto también establece que tanto los organismos públicos como las instituciones acuáticas deberán contratar únicamente a aquellos guardavidas que se encuentren dentro del registro provincial.

Por otra parte, el escrito establece que el Ministerio de Salud y Deportes será la autoridad de aplicación, por lo que dispondrá de facultades para articular acciones con municipios mediante la firma de convenios.

Cuáles serían los requisitos para ser guardavidas

El proyecto fija los siguientes requisitos para poder ejercer la profesión de guardavidas: