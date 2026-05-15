El giro millonario que recibió Mendoza del Gobierno nacional para una emergencia

El Gobierno de Mendoz a oficializó un millonario desembolso que envió el gobierno de Javier Milei a la provincia en concepto de Aporte del Tesoro Nacional (ATN) . Se trata de 7 mil millones de pesos que se destinarán a atender la situación de emergencia agropecuaria en las zonas productivas mendocinas.

Mediante el Decreto Nº 868, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial incorporó a sus arcas $7.000 millones.

A comienzos del año pasado, Mendoza había declarado el Estado de Emergencia o Desastre Agropecuario en distintas zonas productivas de la provincia hasta el 31 de marzo de 2026.

El desembolso se concretó para atender la situación de emergencia y desastre agropecuario en algunas zonas de la provincia.

Frente a esa situación, gestionó ante el Ministerio del Interior de la Nación un desembolso de ATN para atender los gastos que demanda esa medida.

Vale recordar que los ATN son fondos discrecionales que gira el Gobierno nacional a las provincias para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.

De esta manera, Nación envió $7.000 millones a Mendoza, desembolso que fue confirmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.