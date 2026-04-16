Cámara Federal de Casación: el futuro del padre del ministro de Justicia se define en el Senado

El oficialismo en el Senado avanzó con el respaldo al juez Carlos Mahiques para que continúe como integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, en una decisión que profundiza la tensión con la oposición y abre un nuevo frente en la disputa judicial.

La Libertad Avanza, junto a bloques aliados, firmó este jueves un dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos que habilita el tratamiento del pliego en el recinto, en una sesión que podría realizarse el 29 o 30 de abril.

El despacho fue respaldado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Provincias Unidas y el Frente Renovador de la Concordia de Misiones.

Según fuentes parlamentarias, el oficialismo logró reunir 14 de las 17 firmas de la comisión, un número suficiente para avanzar hacia el debate en el recinto.

La comisión es presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, quien condujo la audiencia pública en la que Mahiques defendió su continuidad en el cargo.

Críticas del peronismo y cuestionamientos éticos

Durante la audiencia, el peronismo rechazó la postulación y planteó objeciones tanto jurídicas como éticas.

El exministro de Justicia Martín Soria cuestionó el viaje que el magistrado realizó a Lago Escondido en 2022 junto a otros jueces y funcionarios, al señalar que implicó aceptar beneficios de un grupo empresario con intereses en la Justicia.

Mahiques minimizó ese episodio al describirlo como “un viaje de amigos camaradas” y aseguró que no implicó ninguna irregularidad.

También desestimó versiones sobre su participación en un supuesto festejo en una quinta vinculada al tesorero de la AFA, al afirmar que se trata de trascendidos sin sustento.

El eje del debate: el traslado cuestionado

El principal foco de la discusión gira en torno al mecanismo por el cual Mahiques accedió a la Cámara Federal de Casación Penal.

El magistrado fue designado originalmente en 2013 en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, y en 2018 fue trasladado al fuero federal sin concurso específico.

Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) impugnaron su continuidad al considerar que ese traslado vulnera la Constitución.

Citan el precedente “Bertuzzi” de la Corte Suprema, que estableció que los traslados son provisorios y no equivalen a nombramientos definitivos.

La defensa de Mahiques

Ante esas críticas, el juez defendió la legalidad de su designación y sostuvo que, al momento del traslado, regía una doctrina que lo habilitaba.

Además, aclaró que el pliego en discusión no implica un nuevo nombramiento, sino una prórroga de su actual función.

“Están evaluando mi trayectoria y mi pasado”, afirmó durante su exposición, y aseguró estar “comprometido” para continuar en el cargo por otros cinco años.

Una sesión clave en el Senado

El dictamen deberá ser tratado en el recinto en los próximos días, en una sesión que el oficialismo buscará convocar antes de fin de mes.

El resultado no solo definirá la continuidad de Mahiques en uno de los tribunales más importantes del país, sino que también marcará el pulso de la relación entre el Gobierno y la oposición en materia judicial.