La Corte Suprema allanó el camino para el juicio contra Vanina Biasi por dichos antisemitas

El máximo tribunal ratificó el procesamiento y embargo de la ex diputada tras desestimar un recurso de queja por haber sido presentado fuera de plazo. La decisión le permite al juez avanzar con el juicio por sus publicaciones en “X”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por la exdiputada nacional Vanina Biasi contra su procesamiento en la causa por presuntas expresiones antisemitas en redes sociales. La decisión de los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se basó en un punto formal: el planteo fue presentado fuera del plazo legal.

El caso se originó a partir de una denuncia del fiscal federal Carlos Stornelli, quien cuestionó expresiones difundidas por Biasi en el contexto del conflicto en Medio Oriente, especialmente luego del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La acusación señala que Biasi publicó, entre noviembre de 2023 y enero de 2024, una serie de mensajes en su cuenta de la red social X que podrían encuadrarse en el delito de incitación a la discriminación. Para Stornelli, las publicaciones habrían promovido o alentado el odio contra la comunidad judía, en los términos de la ley 23.592, que sanciona la propaganda basada en ideas de superioridad o discriminación racial o religiosa.

En agosto de 2025, la Cámara Federal Porteña confirmó el procesamiento sin prisión preventiva dictado por el magistrado Daniel Rafecas y le impuso a Biasi un embargo de 10 millones de pesos. Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron que, si bien algunas expresiones aisladas podrían no ser penalmente relevantes, el análisis del conjunto de los mensajes y su contexto comunicacional sí configuraban una conducta típica. En ese sentido, entendieron que el contenido global de las publicaciones les daba una “connotación” que encuadra en el delito.

La defensa de Vanina Biasi intentó revertir esa decisión con un recurso de casación, que fue rechazado. Luego presentó un recurso extraordinario federal, también denegado por no tratarse de una sentencia definitiva ni plantear una cuestión federal suficiente.