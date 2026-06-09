El descargo de Roberto Piazza: "Es imposible que yo me pelee con Javier Milei"

El reconocido modista Roberto Piazza negó que la ausencia de Javier Milei en su desfile a beneficio obedezca a una pelea con el presidente y lo atribuyó “a que no era el mejor momento” para concretar su performance musical con su expareja Fátima Florez.

Sus declaraciones se enmarcaron en la publicación de MDZ , que reveló que el mandatario finalmente no iba a participar este martes de una gala para ayudar a la fundación del diseñador, dedicada hace años a la erradicación del abuso sexual.

“Es verdad que hace tres meses atrás la idea era que Javier cante, después agregó la figura de Fátima, la cual es amiga mía de años, pero después se desdibujó porque el país no está para el baile. Y dijimos mejor no hagamos esto porque no es momento”, consignó, en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese marco, aseguró que sigue intacta su amistad con el jefe de Estado: “Quedamos todo perfecto. La última vez que hablé con Javier fue para mi cumpleaños, me habló él, me saludó, me cantó el cumpleaños, Karina me llamó, y nada más”.

“ Sería imposible que yo me pelee con Javier, es imposible . Es toda una mentira inventada, aparte de meter disputadas de por medio, haciendo de todo esto un sainete venezolano, ¿viste? No. Muy gracioso”, añadió el referente de la alta costura.

En tanto, se refirió al espectáculo solidario, que tendrá la presencia de Patricia Bullrich, tal como detalló MDZ. “Son 220 creaciones de alta costura que se llama sofisticación, a beneficio de la fundación contra el abuso social infantil. Y estamos cargando todo. Va a haber cosas maravillosas. Y va a estar lleno, se vendió todo, es una maravilla, estoy agradecido, estoy feliz”, completó.

La información de MDZ sobre la ausencia de Milei en el desfile

El mandatario tenía previsto encabezar un espectáculo musical junto a su expareja Fátima Flórez en Señor Tango, un emblemático espacio cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

El líder libertario había pedido cantar el blues "La flor más bella", un clásico de la banda Memphis la blusera y durante semanas mantuvo conversaciones con la exitosa comediante para ensayar. Incluso en los peores momentos de Manuel Adorni, cuando era asediado por las diarias revelaciones judiciales por su fastuoso nivel de vida, el jefe de Estado pasaba horas hablando por WhatsApp para coordinar su vuelta al ruedo artístico, uno de los temas que lo apasiona al igual que la economía.

Mientras se organizaba la actividad, Milei llamó al diseñador con un particular pedido. Le solicitó incluir en esa gala a algunas mujeres de su confianza, que le habían reclamado subirse a la pasarela. Proponía casi un “fashion show” de LLA, considerando especialmente a dos diputadas. Según dos fuentes inobjetables, el modista negó presencia de dirigentes políticos, a lo cual el presidente se molestó y descalificó a su amigo, por lo que terminó desafectado del desfile. Piazza niega que haya existido este conflicto, a pesar de la confirmación de dos fuentes de extremísima confianza del líder libertario.