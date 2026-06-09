El sincericidio de Juana Viale sobre Mirtha Legrand y un fuerte enojo: "Que te venga tu..."

La conductora abrió su corazón al reflexionar sobre el peso de pertenecer a una de las familias más famosas del país.

Pertenecer a una de las dinastías más emblemáticas del mundo del espectáculo argentino no es fácil. Crecer bajo la mirada pública y el peso de un apellido ilustre puede marcar la infancia de cualquier persona. Juana Viale, hija de Marcela Tinayre y nieta de la legendaria Mirtha Legrand, sabe del tema.

A lo largo de su vida, la actriz ha tenido que lidiar con el constante escrutinio mediático, aprendiendo a forjar su propia identidad más allá de las históricas etiquetas familiares.

Durante una reciente entrevista, la actual conductora se sinceró sobre cómo fue lidiar con el título de "la nieta de" desde su infancia. Cuando le preguntaron si esa mochila le pesaba o la agobiaba en su día a día, Juana fue contundente y aseguró que en la actualidad lo vive desde un lugar de puro agradecimiento.

"No, es que no, no, no. O sea, me enorgullece muchísimo", aclaró rápidamente, dejando en evidencia el profundo respeto y la admiración que siente por el inmenso legado que construyeron las mujeres de su familia.

En algún momento, hubo enojo Embed - Juana Viale Sin embargo, la madurez y la soltura con la que hoy aborda el tema es fruto de un largo proceso personal. Al escarbar en sus recuerdos de infancia, la conductora reveló la otra cara de la moneda: el lado B de la exposición desmedida. "Quizás antes me hacía más ruido el hecho de compartir y la intimidad que no se podía generar en algún lugar público", confesó Viale.