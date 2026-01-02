Javier Milei volvió a dedicarle un posteo a Lali Espósito y se volvió viral
El presidente sorprendió a todos al dedicarle un nuevo comentario a la artista.
Lali Espósito y Javier Milei fueron grandes protagonistas del 2025 por sus intensos cruces a través de redes y con comentarios en entrevistas. La artista argentina le dedicó dos temas que fueron un éxito y el mandatario decidió ponerle el apodo de "Lali Depósito".
Días atrás, quien decidió hablar fue la madre de la cantante y lo hizo en Puro Show (El Trece). Majo Riera dejó en claro que "es parte del asunto... Cuando uno es público, se expone a eso (críticas) y uno sabe quién es, cómo es, lo que hace y qué es verdad y qué es mentira".
Te Podría Interesar
En las primeras horas del 2026, Javier Milei se expresó nuevamente en X (antes Twitter) sobre la versión de "Brown Sugar" interpretada por The Rolling Stones y quedó maravillado: "Acabo de ver en X esta tremenda versión de "Brown Sugar", canción a partir de la cual me hice Stone. No la había visto nunca y me pareció que valía la pena compartir este video de la banda de rock 'n' roll más grande del mundo".
La respuesta que le dio Javier Milei a un usuario que le preguntó por Lali Espósito
Un usuario, luego de ver el posteo, decidió preguntarle qué opinaba sobre Lali Espósito y la respuesta del presidente argentino sorprendió a todos: "Descollante" fue la frase que decidió utilizar para referirse a la artista que tuvo un gran 2025.