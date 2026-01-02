Javier Milei volvió a dedicarle un posteo a Lali Espósito y se volvió viral

El presidente sorprendió a todos al dedicarle un nuevo comentario a la artista.

Lali Espósito y Javier Milei fueron grandes protagonistas del 2025 por sus intensos cruces a través de redes y con comentarios en entrevistas. La artista argentina le dedicó dos temas que fueron un éxito y el mandatario decidió ponerle el apodo de "Lali Depósito".

Días atrás, quien decidió hablar fue la madre de la cantante y lo hizo en Puro Show (El Trece). Majo Riera dejó en claro que "es parte del asunto... Cuando uno es público, se expone a eso (críticas) y uno sabe quién es, cómo es, lo que hace y qué es verdad y qué es mentira".

Captura de pantalla 2026-01-01 202316 Un usuario le preguntó a Javier Milei sobre Lali Espósito. Foto: X / @JMilei En las primeras horas del 2026, Javier Milei se expresó nuevamente en X (antes Twitter) sobre la versión de "Brown Sugar" interpretada por The Rolling Stones y quedó maravillado: "Acabo de ver en X esta tremenda versión de "Brown Sugar", canción a partir de la cual me hice Stone. No la había visto nunca y me pareció que valía la pena compartir este video de la banda de rock 'n' roll más grande del mundo".