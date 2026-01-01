Javier Milei quedó segundo en el ránking de líderes mundiales, según los lectores de un prestigioso medio británico
Se trata de The Telegraph, un tradicional medio británico conservador que invitó a sus lectores a contestar qué presidentes lograron hacer una diferencia en estos últimos doce meses. El libertario Javier Milei, en el podio.
El presidente Javier Milei celebró este jueves haber sido elegido segundo en el ránking de líderes mundiales del año elaborado por los lectores del tradicional medio británico The Telegraph. "Fenómeno barrial", manifestó el mandatario tras compartir el artículo en sus redes.
La lista se pregunta qué mandatarios hicieron realmente la diferencia en los últimos doce meses y allí el libertario aparece junto a otras figuras como el estadounidense Donald Trump o el israelí Benjamin Netanyahu. Además, Milei también aparece en el podio del ránking realizado por especialistas del diario, siendo el único líder en figurar en ambos podios junto a la italiana Giorgia Meloni.
Te Podría Interesar
Noticia en desarrollo...