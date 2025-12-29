Javier Milei afirmó que la soberanía argentina sobre Malvinas "no es negociable" y confirmó una visita a Londres en 2026

En una entrevista con el medio británico The Telegraph, Javier Milei sostuvo que la soberanía argentina sobre las islas Malvinas no está en discusión.

Este lunes se conocieron las declaraciones que el presidente Javier Milei brindó en una entrevista con el prestigioso diario británico The Telegraph, en la que reafirmó que la soberanía argentina sobre las islas Malvinas “no es negociable” y ratificó que su gobierno buscará la recuperación del territorio exclusivamente por medios diplomáticos y con el consentimiento de los isleños.

El balance de los dos años de gestión El reportaje fue realizado en el despacho presidencial de la Casa Rosada, donde Milei realizó un balance de casi dos años de gestión. En ese marco, destacó el fin de más de un siglo de déficit fiscal, una reducción del 30% del gasto público y la disminución a la mitad de los ministerios. Según explicó, estas medidas permitieron estabilizar la inflación, que actualmente se ubica en torno al 2,5% mensual, luego de haber superado el 25% antes de su llegada al poder.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario describió el funcionamiento interno de su administración, a la que definió como un modelo horizontal. “Se establecen los objetivos y los ministros implementan las acciones necesarias para concretarlos”, sostuvo. En ese sentido, aseguró: “Cada vez estoy más convencido de que somos el mejor gobierno de la historia”.

Javier Milei junto a su gabinete Javier Milei junto a su gabinete Presidencia Milei también reconoció que las profundas transformaciones económicas impulsadas por su gestión tuvieron costos sociales. Admitió que numerosos argentinos perdieron sus empleos y que muchas pequeñas empresas cerraron, principalmente como consecuencia del recorte de subsidios y la apertura comercial. Las primeras semanas de su gobierno, recordó, estuvieron atravesadas por manifestaciones y episodios de represión policial.

El vínculo de Argentina con el mundo En política exterior, el Presidente defendió la reorientación de la Argentina hacia las alianzas tradicionales de Occidente. Afirmó mantener una relación directa con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y expresó su intención de fortalecer los vínculos con ese país. Milei elogió al líder republicano por “haber puesto fin a nueve guerras” y sostuvo que ambos comparten la visión de que “el enemigo es el socialismo”.