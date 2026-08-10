El Gobierno quiere recuperar la iniciativa en Diputados después de una victoria amarga en el Senado

Después del golpazo de la sesión en el Senado de la semana pasada, el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados intenta recuperar la iniciativa y ya trabaja en la idea de volver al recinto.

Hay una fecha dando vueltas en los despachos de La Libertad Avanza: miércoles 26 de agosto. Es el día en que el bloque de Gabriel Bornoroni pretende volver a poner en marcha el recinto de Diputados.

El temario que se maneja gira alrededor de dos iniciativas que Javier Milei y Luis Caputo colocaron entre sus prioridades: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda versión de la ley de Inocencia Fiscal.

Para que esa sesión sea viable, el oficialismo necesita antes conseguir dictamen en comisiones, un trámite que aspira a resolver en el transcurso de las próximas semanas.

Queda un interrogante abierto: si la ley de inviolabilidad de la propiedad privada llegará a integrar esa agenda.

El texto definitivo todavía debe viajar del Senado a Diputados y recorrer después el circuito de comisiones, de modo que su incorporación depende de tiempos que no controla del todo el bloque libertario.

El cálculo detrás de la jugada

Dos razones explican el apuro. La primera es defensiva: en la Casa Rosada temen que el ánimo que se instaló en la Cámara alta cruce al otro cuerpo y que el peronismo consiga sostener los acuerdos que tejió con otros bloques durante esa sesión. Ya hay indicios que apuntan en esa dirección.

Siguen los cuestionamientos internos con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Marcos García / MDZ

La segunda es de cronograma. Las planillas que maneja la mesa política del Gobierno muestran varios proyectos con la sanción atrasada respecto de lo previsto, un dato incómodo para una gestión que hizo del avance legislativo una vara de medición propia.

El PJ, con un objetivo común por primera vez en meses

Enfrente, el panorama cambió. Las distintas corrientes que conviven dentro del peronismo —incapaces hasta ahora de acordar una hoja de ruta electoral compartida— encontraron en el Congreso un terreno donde sí pueden converger.

La sesión del Senado funcionó como demostración de esa sintonía recuperada.

Una semana de compás de espera

Nada de esto arranca de inmediato. Para los próximos días no hay convocatorias a comisión previstas: La Libertad Avanza necesita procesar lo que ocurrió en el Senado y calcular hasta dónde puede repetirse en Diputados.

El telón de fondo es un Congreso que ya transita el último semestre antes de las elecciones de 2027, con todo lo que eso implica en materia de disciplina y negociación.