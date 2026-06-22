Maximiliano Pullaro: "Si Manuel Adorni fuera funcionario de Santa Fe no estaría desde hace rato en su cargo"

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , afirmó este lunes que si Manuel Adorni fuera funcionario de su gestión ya lo hubiera echado.

“Si Manuel Adorni fuese funcionario de Santa Fe, ya no estaría más en su cargo. Al menos le hubiésemos exigido ir a la Justicia mucho más rápido y que explique todo”, señaló el mandatario provincial en diálogo con Radio 2.

Sin embargo, se distanció de la convocatoria de la oposición para avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete en el Congreso.

“El presidente pone sus funcionarios y los saca”, señaló el referente provincial, que evitó ahondar acerca de qué harán sus legisladores en la sesión de este martes en diputados y el jueves en el Senado.

“Ya hubiese estado hace mucho tiempo sentado ante la Justicia explicándole a un fiscal o a un juez si es necesario”, recalcó.

“Si esa explicación le cerraba a la Justicia, le iba a cerrar a la sociedad y posiblemente lo mantendríamos en el cargo si esa explicación era sólida. Pero no hubiésemos mantenido una situación así durante tanto tiempo”, agregó.

Para Pullaro, la situación que protagoniza Adorni “no es feliz para nadie” ya que no solo lastima al gobierno libertario, sino que “le hace mal a la República Argentina”.

“A veces la gente piensa que somos todos iguales (...) Golpea a todos los que hacemos política y que creemos que las cosas pueden cambiar”, añadió.

En esa ceremonia por el Día de la Bandera, Pullaro realizó una crítica implícita al ministro coordinador, presente en el lugar. En el marco de los elogios a Manuel Belgrano, el gobernador dijo que el prócer argentino "donó su fortuna para fundar escuelas cuando otros trabajaban para enriquecerse".

Acerca del conflicto que se visibilizó el sábado en Rosario entre Javier Milei y Victoria Villarruel, el gobernador indicó: “No nos metemos en peleas que son ajenas, pero somos respetuosos de las autoridades que vienen a Santa Fe”.