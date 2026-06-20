Javier Milei y Victoria Villarruel compartieron el acto por el Día de la Bandera, pero evitaron saludarse

La celebración por el Día de la Bandera en Rosario dejó una de las imágenes políticas más significativas del año: Javier Milei y Victoria Villarruel compartieron el mismo escenario institucional, pero evitaron cualquier contacto público y volvieron a evidenciar la distancia que atraviesa la relación entre ambos.

El presidente encabezó el acto oficial en el Monumento Nacional a la Bandera acompañado por gran parte de su gabinete y referentes de La Libertad Avanza. La ceremonia marcó, además, su regreso a la ciudad santafesina después de haber estado ausente en la conmemoración del año pasado.

Entre los asistentes estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, además del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente rosarino, Pablo Javkin.

La vicepresidenta Victoria Villarruel arribó por su cuenta al Monumento, luego de haber confirmado su participación pese a no recibir una invitación formal por parte de la Casa Rosada. La titular del Senado fue ubicada en el sector reservado para las autoridades provinciales y permaneció a pocos metros del Presidente, aunque separada de la delegación nacional.

Uno de los momentos más observados ocurrió antes del inicio de la ceremonia. Milei comenzó a saludar a los integrantes de su gabinete y protagonizó un efusivo abrazo con Manuel Adorni. También intercambió gestos de cercanía con Patricia Bullrich y saludó a Pullaro y Javkin.

Sin embargo, cuando se aproximó al sector donde estaba Villarruel, el mandatario modificó su recorrido y se dirigió directamente hacia el escenario principal sin establecer contacto protocolar con la vicepresidenta.

La secuencia, captada por las cámaras oficiales y seguida de cerca por los presentes, reforzó públicamente el distanciamiento político que desde hace meses atraviesa la relación entre las dos máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

Los anfitriones del acto, Pullaro y Javkin, fueron quienes acompañaron institucionalmente a Villarruel y respaldaron su presencia durante la ceremonia, en contraste con la decisión adoptada desde la Casa Rosada de no incluirla dentro del esquema formal de invitados.

Amplio despliegue de seguridad

La jornada también estuvo atravesada por un importante despliegue de seguridad alrededor del Monumento a la Bandera. Unos 350 efectivos provinciales y federales participaron del operativo, que incluyó tres anillos de control para garantizar el normal desarrollo de las actividades.

En paralelo, gremios, organizaciones sociales, centros de estudiantes y dirigentes políticos realizaron una concentración en Plaza Pringles para expresar su rechazo a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional. Los organizadores aclararon que la movilización se desarrolló de forma pacífica y sin intención de interferir en el acto oficial.

Más allá de los homenajes a Manuel Belgrano y de la ceremonia patriótica, la imagen que dominó la jornada fue la de Milei y Villarruel compartiendo un mismo acto institucional, separados por apenas unos metros, pero dejando en evidencia una distancia política que continúa profundizándose dentro del oficialismo.