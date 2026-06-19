Habló la mamá de Victoria Villarruel y no tuvo filtro: dijo que Javier Milei le tiene "celos" y que "gobierna la hermana"

La madre de Victoria Villarruel se refirió a la relación entre la vicepresidenta y el presidente, sugiriendo que existen "celos" por parte de Javier Milei y que Karina ejerce un poder significativo en la administración.

La tensión entre el presidente Javier Milei y su vice Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo luego de que Diana De Stefani, mamá de la titular del Senado, saliera públicamente a cuestionar al mandatario. En una serie de entrevistas radiales, defendió el rol de su hija y deslizó que detrás del enfrentamiento existirían diferencias personales más que políticas.

Consultada sobre los reiterados cuestionamientos que Villarruel recibió desde el entorno presidencial, De Stefani destacó la actitud de la vicepresidenta frente al conflicto. “La verdad que tiene mucha cintura ella para llevar adelante esto y hasta se lo toma con humor. De parte de ella no hubo ninguna mala acción, ninguna traición, nada de eso”, afirmó.

La madre de la vicepresidenta sostuvo además que Milei perdió una figura clave dentro de su esquema político al distanciarse de Villarruel. “Ella complementa y enaltece el Gobierno de Javier Milei porque tiene mucha categoría Victoria. Esa es la verdad. Me parece poco inteligente lo que hace el Presidente de no seguir tratándola y escuchándola porque ella lo aconsejaba muy bien”, subrayó durante una entrevista con Radio 2 de Santa Fe.

De Stefani también recordó los tiempos en que Milei y Villarruel compartían actividad parlamentaria y construían juntos el proyecto libertario. A su entender, aquella sociedad política fue una de las claves del crecimiento electoral de La Libertad Avanza. “Ellos hicieron una dupla que realmente le encantaba a los argentinos. Cuando fue de diputados era una combinación...Un entendimiento que realmente nos sorprendió. Llegaron al puesto que ambicionaban y que pase esto es incomprensible”.

En otro tramo de sus declaraciones, buscó explicar las razones detrás del creciente distanciamiento entre ambos dirigentes. “Porque ella tiene mucho arrastre, tiene muchos seguidores. Mucha gente a la que no le gustaba el estilo de Milei lo votó por ella”, sostuvo al analizar el peso político propio que conserva la vicepresidenta.