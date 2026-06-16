El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al acto en Rosario y crece el conflicto interno

Al igual que en el Tedeum por el 25 de mayo , el Gobierno nacional no invitó a Victoria Villarruel para el acto por el Día de la Bandera en Rosario. Así lo indicaron a MDZ fuentes de la Casa Rosada y del entorno de la vicepresidenta.

Ya se empezaron a cursar las citaciones y no figura la carta a la titular del Senado, quien pretendía asistir a la actividad patria, aún si era inevitable cruzarse con el mandatario, quien concurrirá con Manuel Adorni, en medio de los múltiples cuestionamientos por su patrimonio .

En tanto, fuentes de la Gobernación de Santa Fe y la Municipalidad aclararon que "ese tipo de invitaciones las hace Presidencia", por lo que no tienen facultad de involucrarse en esta enemistad entre el jefe de Estado y su vice, quienes están enfrentados desde el inicio de la gestión libertaria.

La ceremonia está prevista este sábado para las 10 en el Mástil Mayor del Monumento Histórico a la Bandera, con accesos habilitados por las calles Rioja y 1° de Mayo. Ante eventuales condiciones climáticas adversas, la actividad será trasladada a la Galería de Honor de las Banderas de América, ubicada en el interior del monumento.

En 2025, Villarruel había asistido a ese acto, aprovechando que Javier Milei había anunciado que no iba a concurrir pese a la invitación provincial y municipal. Se había mostrado con el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin , quienes volverán a encabezar el cónclave.

El Gobierno insiste en su posición de no invitar a la vicepresidenta aludiendo a que ella ya no representa al Gobierno, a pesar de su rol institucional. Por esa razón, la excluyeron del Tedeum en la Catedral Metropolitana, donde Milei se mostró con su gabinete el 25 de mayo.

El último encuentro entre ellos fue el 1 de marzo, en el marco de la apertura de sesiones del Congreso. En su discurso por cadena nacional, Milei habló de supuestas maniobras para poner en riesgo a su gobierno y sostuvo que hubo sectores que buscaron quedarse con "el sillón de Rivadavia". En ese instante, movió la cabeza hacía su derecha donde se encontraba Villarruel, quien apareció en pantalla, en una señal que se trataba de un mensaje dirigido a ella.

"A la luz del comportamiento de Victoria Villarruel no me sorprende que pudiera haber ocurrido algo así. Digo, que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran. Ahora, lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021", agregó el líder libertario en abril.