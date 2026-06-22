La confianza en el Gobierno rebotó en junio, pero el promedio de la era Milei tocó su piso

La confianza en la gestión de Javier Milei mostró en junio su primera señal positiva del año. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) avanzó 3,9% respecto de mayo y se ubicó en 2,07 puntos sobre una escala de cero a cinco.

Se trata del primer repunte de 2026, después de varios meses en baja, aunque el indicador todavía arrastra una caída interanual del 11,4%.

El dato corta una racha negativa, pero llega tras un arranque de año cuesta abajo. Desde fines de 2025, la contracción acumulada del índice se acerca al 16,1%, un retroceso que dibuja un clima de creciente escepticismo.

La secuencia mensual de 2026 lo expone con claridad: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%), antes del actual rebote de junio.

El relevamiento, que la UTDT realiza de manera ininterrumpida desde 2001, funciona como un termómetro de la percepción social sobre el rumbo de la gestión, una lectura que cobra peso adicional en un año electoral.

Javier Milei frente a sus antecesores

Una de las claves del informe es la comparación de cada presidencia en el mismo tramo de mandato. Al cumplir el mes 30 de gestión, el nivel de Milei (2,07) se sostiene apenas por encima del que había registrado Mauricio Macri en igual instancia (2,04; +1,3%), aunque por debajo del que marcó Néstor Kirchner (2,42; -14,6%).

La distancia se amplía frente a los gobiernos kirchneristas y al de Alberto Fernández.

El registro libertario supera con holgura los valores de las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner (1,70 y 1,61) y el de Alberto Fernández (1,40) en el mismo punto del mandato, una brecha que trepa hasta el 47,6% contra alguno de esos ciclos.

El promedio, en su nivel más bajo

El repunte puntual, sin embargo, convive con una tendencia de fondo menos favorable. El promedio del ICG a lo largo de la era Milei descendió a 2,40 puntos, su registro más bajo hasta ahora.

En los tramos equivalentes, Macri había promediado 2,52 y Alberto Fernández, 1,93. La foto del mes mejora, pero el piso del promedio marca el desgaste acumulado de la gestión.

Lo que explica el repunte

El rebote se apoyó en la mejora de tres de los cinco componentes que integran el índice. La Eficiencia en el uso de los recursos encabezó la suba, con un salto del 12,8% hasta los 2,12 puntos, la mayor variación del mes.

La Capacidad para resolver los problemas del país avanzó a 2,46 puntos (+4,3%), y la Preocupación por el interés general subió a 1,63 puntos (+3,8%).

En el otro extremo, la Honestidad de los funcionarios se mantuvo estable en 2,46 puntos, igualando el valor de Capacidad, mientras que la Evaluación general del Gobierno cedió levemente, a 1,68 puntos (-0,5%).

El cuadro deja un repunte sostenido por la percepción de eficiencia y capacidad de gestión, pero con un juicio global que todavía no acompaña.