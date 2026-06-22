Recrudecen los reclamos sindicales y el Gobierno puso seguridad para garantizar las transmisiones de la Selección argentina

Los gremios estatales exigen actualización salarial y disponen medidas. Por temor al recorte de las emisiones, se dispuso custodia especial en los medios públicos.

Luego de varias idas y vueltas, finalmente la gestión libertaria transmite los partidos del Mundial 2026 de la Selección Argentina, pero lo hace subiéndose a la señal de DirecTV Sports (DGO).

Distinto es el caso de Radio Nacional. Si bien tiene los derechos de la copa del mundo, hay coproducciones que hicieron un acuerdo con las autoridades de la emisora estatal, por lo que se recortó el nivel presupuesto que se necesita para un despliegue de semejante importancia.

Uno de los planes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, era que su amigo Marcelo Grandío, con producciones en ambos medios estatales, tenga una fuerte intervención en la programación por el Mundial 2026. Ante la imposibilidad de esa idea, tras revelarse su viaje en jet privado a Punta del Este, hubo otros candidatos, al menos para relatar.

Desfilaron varios relatores por la Casa Rosada durante los últimos meses. Algunos afirmaron que fueron que solo “a buscar información”, mientras que otros lograron ser concejales y eventualmente intendentes, como el caso de Daniel Mollo, flamante relator de Radio Nacional.

Conflicto gremial y cambios en la estructura de comunicación en medio del Mundial 2026 Durante junio vivieron momentos de máxima tensión en la TV Pública y en Radio Nacional, a partir del recrudecimiento del reclamo salarial de los estatales. El conflicto tomó tanta relevancia que hasta interviene el Ministerio de Desregulación, que comanda Federico Sturzenegger para reencauzar las negociaciones.