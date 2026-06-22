Quién es Fabián Fernández: el nuevo secretario de Comunicación del Gobierno

El impacto del escándalo de Manuel Adorni obligó al Gobierno a restructurar su equipo de comunicación.

En medio de los cambios estratégicos que está haciendo el Gobierno en el área de Comunicación, Javier Lanari presentó la renuncia y se confirmó que Fabián Fernández será el nuevo secretario. Se trata de una figura con trayectoria en el PRO, que trabajó de la mano de Néstor Grindetti y recientemente estuvo en YPF.

Esta nueva designación viene de la mano del nombramiento de Adrián Ravier como nuevo vocero, con el objetivo de comunicar los logros de la administración Milei luego de meses sin brindar conferencias de prensa.

La trayectoria de Fabián Fernández El flamante funcionario tiene 35 años y es nacido en Valentín Alsina, partido de Lanús. En su currículum cuenta con una trayectoria de más de diez años en equipos institucionales de prensa y comunicación de gobiernos y asociaciones sin fines de lucro.

En principio, Fernández es locutor nacional egresado de la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER). Sus primeros trabajos fueron en medios locales de radio y televisión de la zona sur de Buenos Aires. También colaboró en comunicación y prensa de entidades empresarias y sindicales como la Unión Industrial de Avellaneda, FAUPPA y la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas.

Una de sus experiencias más destacadas fue como Subsecretario de Medios de Comunicación en el Municipio de Lanús, entre 2015 y 2023, cuando Néstor Grindetti estaba al mando.