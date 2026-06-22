La señal económica que espera Javier Milei y puede cambiar el clima del Gobierno

La administración de Javier Milei apuesta a indicadores positivos para mostrar avances y sostener su rumbo de la economía.

El columnista de economía de MDZ Club Carlos Burgueño analizó la agenda económica del Gobierno nacional y aseguró que la administración de Javier Milei espera una etapa con nuevos indicadores favorables para la economía argentina. En la 105.5 FM MDZ Radio, sostuvo que la estrategia oficial apunta a comunicar esos datos de manera más directa.

“Lo que yo creo es que el Gobierno lo que supone, y está bien que lo suponga, es que de acá en adelante se vienen muchas buenas noticias económicas”, afirmó Burgueño. Según explicó, la gestión necesita una figura que pueda transmitir esos resultados ante la opinión pública.

“Se necesita una persona que una vez por semana se suba a la tribuna y diga, por ejemplo, hoy el PBI subió en el primer trimestre. Esto implica que Argentina no entró en recesión”, señaló el analista.

Javier Milei y la necesidad de un portavoz En ese sentido, Burgueño consideró que la comunicación de los datos económicos será un aspecto relevante para el oficialismo. “Ahora tenés un vocero”, indicó, al referirse a la necesidad de contar con un portavoz que pueda responder preguntas y explicar las medidas.

El economista también hizo referencia al anuncio de nuevos indicadores y a la expectativa oficial sobre la evolución de la actividad. “El Gobierno supone que vienen muchas buenas noticias económicas y que las estuvieron dando”, expresó.