10 años del Brexit: el estudio que calcula cuánto perdió la economía de Reino Unido por su salida de la Unión Europea

Keir Starmer presentó su renuncia como primer ministro británico este lunes 22 de junio, un día antes de que se cumplan los primeros 10 años del Brexit, la consulta popular que terminó con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Pocos días después del referendo, en julio de 2016, el Brexit causó la renuncia del entonces primer ministro David Cameron, iniciando una época de inestabilidad política en la que han pasado por Downing Street, la sede del poder político del país, seis líderes: cinco conservadores -Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Elizabeth Truss y Rishi Sunak- y uno laborista, Starmer.

Pero las consecuencias del alejamiento de la UE no han sido solo políticas.

Según un análisis realizado por economistas con datos internos del Banco de Inglaterra, la economía de Reino Unido sufrió un impacto del 6% en su Producto Interno Bruto(PIB) por los efectos del Brexit.

Examinando los datos que el Banco utiliza para fijar los tipos de interés, el estudio analizó la pérdida de crecimiento intentando reconstruir cómo habría crecido Reino Unido si no hubiera votado a favor de abandonar la UE.

El estudio concluyó que aproximadamente la mitad del impacto económico se debió a la sorpresa e incertidumbre del periodo posterior al referéndum, mientras que el resto se puede atribuir al aumento de las barreras comerciales tras la salida de Reino Unido de la unión aduanera y el mercado único europeos en 2021.

Sin embargo, algunos críticos afirman que el estudio no tiene plenamente en cuenta el mejor desempeño de los sectores de inversión y tecnología de Estados Unidos ni la crisis energética europea de hace cuatro años.

El coautor del estudio, el profesor británico Nick Bloom, de la Universidad de Stanford, afirmó que Reino Unido estaba creciendo rápidamente en los años previos al Brexit y que podría haber mantenido, al menos parcialmente, el ritmo de crecimiento de EE.UU. sin la salida de la UE.

Sostuvo que los datos de las empresas del Banco de Inglaterra ofrecían una importante corroboración de estas conclusiones.

Su artículo concluye: "En el caso del Brexit, hubo un impacto económico sustancial en Reino Unido, pero este se desarrolló gradualmente a lo largo de la década siguiente".

Este estudio se conoce en un momento en el que los altos funcionarios del Banco de Inglaterra se muestran cada vez más francos al explicar las consecuencias económicas del Brexit en discursos y entrevistas.

Recientemente, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, declaró a la prensa que, como consecuencia del Brexit "el nivel de actividad y crecimiento de la economía fue menor".

"La razón es que, al reducir el tamaño de los mercados con los que comerciamos, es decir, al reducir nuestros mercados de exportación, esto tiende a tener un impacto negativo en el crecimiento", afirmó, y agregó que la productividad y el tamaño del mercado también se vieron afectados.

Sin embargo, Bailey señaló que, si bien el impacto en los servicios financieros "no fue positivo", éste no fue "tan perjudicial como muchos predijeron en su momento".

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Algunos economistas han argumentado que es difícil calcular cuánto habría crecido Reino Unido sin el Brexit, y que dichos estudios sobreestiman su impacto, especialmente en un momento de tantas crisis globales.

La última versión del estudio se publicó justo antes del décimo aniversario del referéndum.

Utilizó datos de empresas junto con cinco métodos de análisis más tradicionales. Si bien los datos a nivel de empresa apuntan a una pérdida del PIB del 6% en 10 años, estudios más amplios sugieren un promedio de 8%.

El estudio fue elaborado conjuntamente por Bloom y economistas del Banco de Inglaterra, quienes tuvieron acceso a todos los datos de la institución; sin embargo, el documento incluye una advertencia oficial que indica que "las opiniones expresadas no representan necesariamente las del Banco de Inglaterra".

Aunque se han realizado diversos intentos para aislar el impacto de la incertidumbre adicional y las barreras comerciales con la UE en las cifras de crecimiento económico de Reino Unido, este estudio es el primero que utiliza información clave del Banco de Inglaterra sobre el sector empresarial británico.

Los datos del Decision Making Panel (Panel de Toma de Decisiones) se utilizan normalmente para fundamentar el establecimiento de las tasas de interés, pero en realidad fueron creados por el Banco de Inglaterra en 2016 específicamente para ofrecer información sobre el impacto económico del Brexit.

Los autores utilizaron años de respuestas para rastrear la exposición de las empresas a diferentes aspectos del Brexit, los impactos reportados y cualquier cambio en sus cuentas financieras.

Antes de anunciar su renuncia, el primer ministro británico Keir Starmer había anunciado que se reuniría con sus homólogos de la UE en una cumbre en julio para negociar acuerdos sobre exportaciones de alimentos y productos agrícolas, así como sobre electricidad y comercio de derechos de emisión.

También se esperaban discusiones en otras áreas de cooperación y alineación.

La BBC se puso en contacto con los partidos políticos británicos para recabar sus comentarios sobre el estudio.

* Con el análisis económico de Faisal Islam, editor de Economía de BBC News

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FUENTE: BBC