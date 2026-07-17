El Tesoro volvió a comprarle dólares al BCRA antes del pago a bonistas y alcanzó el cupo previsto para 2026

Datos oficiales confirman que el Tesoro volvió a comprarle dólares a la entidad monetaria. Así, habría agotado el cupo previsto en el programa financiero.

El Tesoro le compró al Banco Central (BCRA) cerca de US$919 millones el 8 de julio, en la previa del pego a los bonistas. De esta manera, habría agotado el cupo previsto en el programa financiero para este año, según comunicó el equipo económico.

De acuerdo a Portfolio Personal de Inversiones (PPI) en base a datos monetarios del Central, previo al pago de capital e intereses de Globales y Bonares, se confirmó que el 8 de julio el Tesoro compró US$919 millones al BCRA. De esta manera, estas compras acumulan US$6.922 millones, unos US$200 millones por encima de lo indicado en el programa financiero 2026 anunciado por el equipo económico.

"Al 7 de julio, el Tesoro mantenía US$3.866 millones depositados en su cuenta en moneda extranjera en el BCRA, frente a necesidades cercanas a US$4.550 millones para afrontar el pago del día siguiente. Tras la compra al Central, sus fondos ascendieron a US$5.285 millones. Ahora bien, luego de efectuado el pago, al 13 de julio el saldo de la cuenta en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central era de US$3.308 millones. ¿Por qué tan alto? La diferencia entre el pago realizado y los depósitos remanentes se explicaría, al menos en parte, por el ingreso de financiamiento externo", señaló PPI.

Y agregó: "En este sentido, podemos confirmar que el 8 de julio ingresaron US$501 millones provenientes de préstamos garantizados por organismos multilaterales. A su vez, el lunes, se habrían desembolsado parte de los préstamos pendientes ya anunciados. Recordemos que el Santander y BBVA otorgarán préstamos por hasta US$2.000 millones, respaldados por garantías del BIRF (Banco Mundial), mientras que Deutsche Bank participará con otra línea de hasta US$1.200 millones, parcialmente garantizada por el BID por hasta US$550 millones. Podremos confirmar con los datos monetarios a publicarse hoy cuánto ingresó el lunes 13 de julio".

Programa financiero 2027 Para 2027, el equipo económico estimó necesidades por US$24.900 millones entre pagos de capital e intereses.