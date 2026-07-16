Luis Caputo consiguió casi US$500 millones en el debut del nuevo bono en dólares y busca US$150 millones extra

El ministro de Economía, Luis Caputo, debutó con optimismo con el nuevo bono en dólares con vencimietno en 2029. Este jueves se realiza la segunda ronda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, captó US$470 millones con el nuevo bono en dólares AO29. La licitación se realizó ayer, donde también el Tesoro logró un rollover del 183,12% en la deuda en pesos.

El nuevo título en dólares tiene vencimiento en 2029 y posterior a la finalización del mandato de Milei.

La demanda de los inversores fue marcada: recibió ofertas por US$1.046 millones y adjudicó un total de US$470 millones, a una tasa del 8% anual. Este bono mantiene las mismas características que sus antecesores (AO27 y AO28), para los cuales ya completó el cupo de colocación de US$2.000 millones en cada uno.

La segunda vuelta del Tesoro Este jueves, el Tesoro realizará la segunda ronda, en donde podrá conseguir hasta US$150 millones más.

"Esta segunda vuelta, estará destinada a todas las personas humanas o jurídicas interesadas en participar, las que deberán realizar la presentación de sus ofertas a través del sistema de licitaciones", destacaron desdela Secretaría de Finanzas.