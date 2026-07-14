El tesoro real que fue ocultado al comenzar la Segunda Guerra Mundial y apareció casi 90 años después

Un tesoro real que permaneció oculto durante casi 90 años volvió a salir a la luz en Lituania. La colección incluye coronas funerarias, anillos, cadenas, un cetro y otros objetos vinculados con antiguos reyes y reinas de Europa.

Las piezas habían sido escondidas en 1939, cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial . En ese momento, las autoridades religiosas decidieron protegerlas ante el riesgo de saqueos, destrucción o pérdida.

El tesoro quedó guardado dentro de una zona oculta bajo la Catedral de Vilna. Con el paso de los años, su ubicación se perdió y comenzaron a circular distintas versiones sobre lo que había ocurrido con los objetos.

La historia de estas piezas había comenzado algunos años antes. En 1931, unas inundaciones dejaron al descubierto antiguas criptas ubicadas bajo la catedral. Allí aparecieron los restos de tres integrantes de la realeza junto con sus coronas y otros objetos funerarios.

La colección está relacionada con el rey Alejandro Jagellón y las reinas Isabel de Austria y Bárbara Radziwi, figuras importantes de la historia de Lituania y Polonia durante los siglos XV y XVI .

Las joyas y coronas de la realeza lituana

Entre los objetos recuperados hay tres coronas funerarias, un cetro, un orbe, cadenas de oro, anillos y distintas joyas. Muchas de esas piezas fueron creadas especialmente para acompañar los entierros de los monarcas.

Una de las piezas que más llamó la atención fue un medallón perteneciente a Isabel de Austria. El objeto fue fabricado con una moneda de oro de diez ducados acuñada en 1533 y es considerado único.

Los investigadores también encontraron anillos decorados con diamantes, rubíes y esmeraldas. Estas joyas permiten conocer las técnicas utilizadas por los artesanos durante el Renacimiento y muestran el nivel de detalle alcanzado por los orfebres de aquella época.

Después de permanecer durante décadas en un ambiente húmedo, muchos objetos aparecieron deteriorados. Algunos fueron restaurados para recuperar parte de su aspecto original, mientras que otros se conservaron tal como fueron encontrados.

Hallazgo y exhibición del tesoro recuperado

El tesoro fue recuperado en 2024, pero antes de ser presentado al público tuvo que atravesar un largo trabajo de análisis y conservación. Ahora, las piezas forman parte de una exposición en el Museo del Patrimonio Eclesiástico de Vilna.

El hallazgo permitió recuperar una parte de la historia que durante décadas se creyó perdida. También mostró cómo una decisión tomada al comienzo de la Segunda Guerra Mundial logró proteger algunas de las piezas más valiosas de la antigua realeza de Lituania y Polonia.