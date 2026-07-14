España vs. Francia: la inteligencia artificial predice al primer finalista del Mundial

La inteligencia artificial ya hizo su pronóstico para la semifinal entre España y Francia y anticipó quién tiene más chances de llegar a la final.

La inteligencia artificial ya eligió a su favorito para avanzar a la final, pero el resultado se definirá en la cancha.

A horas de disputarse la semifinal entre Francia y España, que abrirá la instancia de semifinales de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, le consultamos a distintas herramientas de inteligencia artificial cuál es su pronóstico para el partido. Aunque este Mundial se ha caracterizado por romper las predicciones, los modelos ya se animaron a señalar a su primer candidato para llegar a la final.

Qué predice la inteligencia artificial Las respuestas varían según el modelo consultado, aunque todas coinciden en que se trata de un duelo muy parejo entre dos de las selecciones que mejor nivel mostraron a lo largo del torneo.

El AT&T Stadium de Dallas será el escenario de la primera semifinal del Mundial 2026. Imagen generada por ChatGPT En el caso de ChatGPT, el análisis favorece levemente a España. Según el modelo, "España llega con una leve ventaja por el rendimiento que mostró a lo largo del torneo". Además, estima un triunfo español por 2 a 1 en los 90 minutos, aunque advierte que el encuentro podría definirse por detalles debido a la jerarquía de ambos equipos.

Por su parte, Gemini proyecta un escenario diferente. Para la inteligencia artificial de Google, el partido terminará 1 a 1 en el tiempo reglamentario, con goles de Kylian Mbappé para Francia y de Nico Williams o Lamine Yamal para España. A partir de allí, considera que la clasificación podría definirse en el alargue, donde la fortaleza física de Francia podría marcar la diferencia, o incluso en una definición por penales.