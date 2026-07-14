¿Por qué los jugadores del Mundial 2026 se enjuagan la boca y escupen el agua? El secreto científico que pocos conocen

Más allá del rendimiento, el hábito de escupir agua en el Mundial 2026 responde a una necesidad fisiológica de oxigenación, clave para mantener un flujo de aire constante durante el esfuerzo extremo.

El motivo por el que los jugadores enjuagan su boca con agua durante los partidos.

Un hábito sumamente común que se volvió viral entre los futbolistas durante este Mundial 2026 consiste en llenarse la boca de agua, realizar un enjuague enérgico durante unos 10 segundos y luego escupirla sobre el césped. Lejos de ser un simple gesto de desdén o una manía caprichosa, esta técnica científica se conoce como "enjuague de carbohidratos" y es una práctica sumamente popular en disciplinas de alta intensidad intermitente como el fútbol, el rugby, el básquetbol y el atletismo.

Esta conducta despertó una enorme curiosidad en las redes sociales, lo que llevó a diversos nutricionistas deportivos a explicar el fenómeno. Las botellas que reciben los deportistas no contienen agua común, sino una solución con carbohidratos de rápida absorción.

Una forma de engañar al cuerpo: la ciencia detrás del hábito de escupir agua Múltiples investigaciones científicas demostraron que la boca posee receptores capaces de detectar la presencia de estos azúcares y enviar señales inmediatas al cerebro. Esta respuesta neuronal engaña sutilmente al sistema nervioso, aumentando la sensación de energía, reduciendo la percepción de fatiga y mejorando el rendimiento físico de manera instantánea, todo sin necesidad de digerir el líquido. Los jugadores recurren a este truco en momentos de máximo agotamiento y optan por escupirlo porque correr con el estómago lleno de líquido resulta pesado y provoca molestias estomacales.